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Rus piyasaları İstanbul’daki barış müzakerelerinin sonucunu olumlu karşıladı

Rusya'da piyasalar, İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ardından yükselişe geçti.

Haber Merkezi
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Rus piyasaları İstanbul’daki barış müzakerelerinin sonucunu olumlu karşıladı
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Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,73 değer kazanarak 2.860 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,72 artışla 1122 puana yükseldi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,6 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, bugün İstanbul’da doğrudan müzakereler gerçekleştirdi.

İki ülkenin heyet başkanları, yaptıkları açıklamalarda, müzakerelerin “yapıcı” geçtiğini söyledi.

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