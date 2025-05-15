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Rus piyasaları müzakereler öncesi düşüşle açıldı

Rusya'da borsa, İstanbul'da yapılacak olan Ukrayna ile müzakere görüşmeleri öncesinde negatif görünümde güne başladı!

Haber Merkezi
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Rus piyasaları müzakereler öncesi düşüşle açıldı
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Rusya'da piyasalar, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesinde güne düşüşle başladı.

Moskova Borsası (MOEX) açılışta yüzde 1,78 değer kaybederek 2.872 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 1,81 düşüşle 1127 puana geriledi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,27 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,01 seviyesinden işlem görüyor.

Ukrayna’daki PFTS Borsası ise savaş nedeniyle işlemlere kapalı durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri dün onaylamıştı.

Buna göre, Rus heyetine Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

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