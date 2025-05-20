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Rus piyasaları Putin-Trump görüşmesinin ardından düşüşle açıldı

Rusya'da piyasalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından düşüşle açıldı.

Haber Merkezi
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Rus piyasaları Putin-Trump görüşmesinin ardından düşüşle açıldı
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Moskova Borsası (MOEX) açılışta yüzde 1’e yakın değer kaybederek 2.855 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,99 düşüşle 1118 puana düştü.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,33 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,84 seviyesinden işlem görüyor.

Trump ve Putin, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğine yönelik açıklamalar yaparken, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin de iyimser değerlendirmelerde bulunmuştu.

Analistler, Ukrayna konusunda yürütülen diplomasiye rağmen belirsizliklerin devam ettiğine ve savaştaki tarafların arasında önemli görüş ayrılıklarının bulunduğuna işaret ediyor.

Ateşkese ilişkin sürecin de netleşmediği görüşünü paylaşan analistler, Rusya’ya yönelik yaptırım baskısının da arttığını belirtiyor.

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