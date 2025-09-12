Rus rublesi beklenenden düşük faiz indirimi sonrası yükseldi

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek %17'ye çekerken, bu durum Temmuz ayındaki daha büyük indirimden sonra gevşeme hızının yavaşladığını gösterdi.

Çoğu analist 200 baz puanlık bir indirim beklerken, bankanın bu kararı yetkililerin yüksek enflasyon beklentileri konusundaki endişelerini sürdürdüğünü ve mali sıkılaşmadan kaynaklanan dezenflasyon eksikliğinden daha fazla kaygı duyduklarını ortaya koydu.

Capital Economics ekonomisti Nicholas Farr, bu durumun ekonomi zayıf kaldığı ve enflasyonun hafiflemesi beklendiği için ileride daha fazla faiz indirimi olasılığını koruduğunu belirtti.

Kararın ardından dolar, ruble karşısında %0,8 düşüşle 84,5500 seviyesinden 82,4955'e gerileyerek gün içi en düşük seviyesine indi.