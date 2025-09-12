  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Rus rublesi beklenenden düşük faiz indirimi sonrası yükseldi
Takip Et

Rus rublesi beklenenden düşük faiz indirimi sonrası yükseldi

Rusya Merkez Bankası'nın (CBR) faiz oranlarında piyasa beklentilerinin altında bir indirime gitmesiyle birlikte Rus rublesi değer kazandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus rublesi beklenenden düşük faiz indirimi sonrası yükseldi
Takip Et

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek %17'ye çekerken, bu durum Temmuz ayındaki daha büyük indirimden sonra gevşeme hızının yavaşladığını gösterdi.

Çoğu analist 200 baz puanlık bir indirim beklerken, bankanın bu kararı yetkililerin yüksek enflasyon beklentileri konusundaki endişelerini sürdürdüğünü ve mali sıkılaşmadan kaynaklanan dezenflasyon eksikliğinden daha fazla kaygı duyduklarını ortaya koydu.

Capital Economics ekonomisti Nicholas Farr, bu durumun ekonomi zayıf kaldığı ve enflasyonun hafiflemesi beklendiği için ileride daha fazla faiz indirimi olasılığını koruduğunu belirtti.

Kararın ardından dolar, ruble karşısında %0,8 düşüşle 84,5500 seviyesinden 82,4955'e gerileyerek gün içi en düşük seviyesine indi.

Almanya'da enflasyon yüzde 2,2 olduAlmanya'da enflasyon yüzde 2,2 olduKüresel Ekonomi

 

Finans
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'den faiz indirim beklentileriyle pozitif
Küresel piyasalar Fed'den faiz indirim beklentileriyle pozitif
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Halkbank'tan Sırbistan hamlesi: Şube sayısı 48'e yükseldi
Halkbank'tan Sırbistan hamlesi