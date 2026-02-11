Ryder’in 4. çeyrek kazancı beklentiyi aştı, 2026 rehberliği düşük kaldı

Sonuçların ardından şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %2,02 değer kaybetti.

Lojistik ve taşımacılık şirketi, dördüncü çeyrekte hisse başına 3,59 dolar düzeltilmiş kazanç açıkladı. Bu rakam, analistlerin 3,57 dolarlık beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Çeyrek dönem geliri 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da 3,21 milyar dolarlık konsensüs tahminin biraz altında ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmeden kaldı.

Investing'in haberine göre Ryder, 2026 tam yılı için hisse başına kazancın 13,45 ile 14,45 dolar arasında olacağını öngörüyor. Bu tahmin, analistlerin 14,63 dolarlık beklentisinin altında kalıyor ve piyasadaki olumsuz tepkinin nedeni olarak görünüyor.

Ryder Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Robert Sanchez şunları söyledi: "Ryder, 2025 yılında kazanç artışı ve bir kez daha sağlam getiriler elde etti. Bu sonuçlar, dönüştürülmüş iş modelimizin gücünü ve esnekliğini ve stratejik girişimlerdeki tutarlı uygulamalarımızı yansıtıyor. Çok yıllı stratejik girişimlerimizden 100 milyon dolarlık yıllık fayda sağladık ve 2026’da ek faydalar bekliyoruz."

Şirketin Tedarik Zinciri Çözümleri segmenti faaliyet gelirlerinde %3 artış kaydetti. Bununla birlikte, Filo Yönetimi Çözümleri ve Özel Taşımacılık Çözümleri sırasıyla %1 ve %4 düşüş yaşadı.

Ryder, 2025 yılı için düzeltilmiş özkaynak getirisini %17 seviyesinde tuttu. Bu oran, önceki yıl %16 olarak gerçekleşmişti. Şirket, 946 milyon dolar serbest nakit akışı üretti. Bu rakam, 2024’te bildirilen 133 milyon dolardan önemli ölçüde yüksek.

Mali İşler Başkanı Cristina Gallo-Aquino şöyle konuştu:

"2026’da büyük ölçekli stratejik girişimlerden elde edilecek 70 milyon dolarlık ek faydalarla bir kazanç artışı yılı daha bekliyoruz." Gallo-Aquino, tahminlerinin üst sınırının, nakliye piyasası koşullarında anlamlı bir iyileşme olmayacağı varsayımına dayandığını da belirtti.