Sabancı Holding'den pay geri alımı
Sabancı Holding, 222 bin 789 TL nominal değerli SAHOL paylarının geri alındığını açıkladı.
İSTANBUL / EKONOMİ
Sabancı Holding, pay geri alımı gerçekleştirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Holding, Borsa İstanbul'da pay başına 43,44 TL – 43,50 TL ve 43,47 TL fiyat aralığından toplam 222 bin 789 TL nominal değerli SAHOL payları geri alındığını bildirdi.
Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 14.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 43,44 TL – 43,50 TL (ağırlıklı ortalama 43,47 TL) fiyat aralığından toplam 222.789 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 14.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 48.292.044 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,3668'e ulaşmıştır.