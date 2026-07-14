Samsung, ABD'de halka arzı değerlendiriyor

Konuya yakın kaynaklara göre şirket, bazı yatırım bankalarıyla ön görüşmeler gerçekleştirdi ancak sürecin ilerletilip ilerletilmeyeceğine ilişkin henüz nihai bir karar vermedi. Samsung'un karar sürecinde bellek çipi sektöründeki yüksek oynaklığı da dikkate aldığı belirtildi.

Habere göre Samsung'un ABD'de kote olma kararı alması halinde, şirketin geniş faaliyet alanı ve tekrarlayan işçi anlaşmazlıkları işlemin yapılandırılmasını zorlaştırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Kaynaklar, görüşmelerin henüz çok erken aşamada olduğunu ve sürecin bir halka arzla sonuçlanmayabileceğini ifade etti.