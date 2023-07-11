Sanayi metallerinin fiyatı doların gevşemesiyle arttı
Demir dışı metallerin fiyatları, zayıf doların desteği ile yükseldi. Dolar, Fed yetkililerinin merkez bankasının sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştığının sinyalini vermesinin ardından zayıfladı.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.59'da yüzde 0,4 artışla 8.409,50 dolar/tondan işlem gördü.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ağustos bakır kontratı, yüzde 0,3 artışla 68.050 yuan/tona (9.443,52 dolar) yükseldi.
LME'de alüminyum yüzde 0,8 artışla 2.165 dolar/tondan, çinko yüzde 1,2 artışla 2.38,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 2.072,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 artışla 21.050 dolar/tondan ve kalay yüzde 1,1 düşüşle 28.250 dolar/tondan işlem gördü.
Fiyat rallisinin Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle ve metal tüketimine fayda sağlayacak hedefli bir Çin teşvik paketinin olmamasıyla sınırlandığı bildirildi.
Analistlere göre dolardaki hareketler bakır fiyatlarını ve Çin'in imalat ve inşaat sektörlerine yönelik yatırımcı duyarlılığını etkilediğinden, fiyatlar önümüzdeki aylarda oldukça dalgalı kalacak.