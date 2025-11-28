  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Şanghay, büyük emtia ticaret şirketi kurdu
Şanghay, hem yerel hem de uluslararası hammadde piyasalarında şehrin rolünü güçlendirmek amacıyla devlete ait bir emtia ticaret şirketi kurdu.

Şehir hükümetinin yaptığı açıklamaya göre Shanghai Guomao Holding Co., Perşembe günü şehrin belediye başkanı Gong Zheng tarafından başlatıldı. Amaç, "kilit sektörlerde rekabet gücüne sahip yeni, uluslararasılaşmış bir emtia ticareti ve yatırım platformu" kurmak.

Şehir, Çin anakarasının ana finans merkezi ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası gibi borsalara ev sahipliği yapıyor ancak Hangzhou veya Xiamen gibi daha küçük merkezlerin aksine uzun süredir büyük, devlete ait bir genel ticaret şirketinden yoksun. Onlarca yıldır Şanghay'daki baskın emtia oyuncuları, bunun yerine Maike Metals International Co. gibi özel şirketler veya Trafigura Group gibi yabancı tüccarlar oldu.

Belediye hükümeti, Shanghai Guomao'nun hem fiziksel hem de türev emtia piyasalarında "yukarı akış kaynak yatırımından, orta akış tedarik zinciri yönetimine ve aşağı akış endüstriyel operasyonlara" kadar uzanan entegre bir iş modeli izleyeceğini söyledi.

Hissedarlarından biri olan Shanghai International Port Group Co.'nun bu ay başındaki bir başvurusuna göre şirketin kayıtlı sermayesi 13 milyar yuan.

