Şans Sohbetleri: Dengeyi sağlayacak cesur faiz artışı...

Güldağ: Dünyada epey soru işareti var, özellikle Fed tarafında...

Ağaoğlu: Fed’in tutanaklarında bir daha faiz artışı gelebilir ve yüzde 2 enflasyonu görmeden faizleri indirmeyeceğiz gibi bir düşünce var. Bu aynı zamanda şu demek: Biz resesyon ihtimalini görmüyoruz. İşsizlik başvuruları da korkulduğu kadar artmadı. İstihdam piyasası yolunda gidiyor. Enflasyona tedbir olarak konut alındı ama evleri de satmıyorlar yüksek faize rağmen. Orada da bir fiyat düşüşü olmadığına göre bu faiz artabilir veya daha uzun süre yüksek kalabilir.

Güldağ: Artsa da bu faiz artışını gördüğümüz son toplantı olur mu?

Ağaoğlu: Artmasına gerek kalmadı artık. Amerika bugüne kadarki faiz artışlarıyla enflasyonla mücadelede çok önemli bir başarı elde etti.

Güldağ: Faiz yüksek kalır diye ABD varlıkları da negatif etkilendi.

Ağaoğlu: Piyasanın en çok baktığı göstergelerin başında gelen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin getirileri şu an 4,363’te. Hatta 4,300’lü seviyelere gerileyeceğini düşünüyorum.

Güldağ: Altın da ciddi geriledi...

Ağaoğlu: Geçen hafta altın için 1890-95 bölgesi görülür dedim, perşembe günü 1885 görüldü.

Güldağ: Daha da geriler mi?

Ağaoğlu: 1860-1865 bandında bir yerde dip görülebilir. Gümüş de 22,23'ü gördü. Yine görebilir.

Güldağ: Petrol pek düşmedi ama. Üstelik UBS, yıl sonu Brent petrol tahminini 90'dan 95 dolara çıkardı.

Ağaoğlu: Aslına bakarsan petrol o fiyatı hak etmiyor. Çin küçülüyor, Avrupa sorun yaşamaya devam ediyor. Ama petrolde ülkeler üstü bir manipülasyon var. Özellikle Rusya ve Suudi tarafında. Gel gör ki, dava açma hakkımız yok.

Güldağ: Dolar endeksi de kritik seviyeye geldi diyordun...

Ağaoğlu: 103,62 düzeyini gördü hafta içinde. 200 günlük hareketli ortalama düşen trend çizgisi kritik bir eşikte. Bu seviyelerin kolay kolay aşılacağını düşünmüyorum. Euro’da da 1,1245’ler tepe olacağını söylemiştik, o tepe görüldü şu anda geri geliyor. 1,0790’lı seviyelere kadar bir geri çekilme olur ve orada durur. Faizin yüksek kalacağıyla ilgili oluşan negatif hava yavaş yavaş dibin bulunması çabasına yol açıyor. Bütün enstrümanlarda piyasa aslında aşırı satış bölgesine geldi.

Güldağ: Buralardan döner mi?

Ağaoğlu: Yeni ralli başlayacak mı sorusunun yanıtı için açıkçası 19- 20 Eylül’de Fed toplantısı önemli. Öncesinde 24-26 Ağustos'ta yapılacak Jackson Hole toplantısında Powell ve diğer merkez bankası başkanlarının mesajları da önemli.

Güldağ: Neye bakacaksın orada?

Ağaoğlu: Faizlerin ne kadar daha yüksek kalacağına, ne kadar daha korunacağına dair gelecek ipuçları önemli. Orası dibin bulunup bulunmadığına dair ipucu verecek.

Güldağ: O zamana kadar?

Ağaoğlu: Jackson Hole’den ne gelirse gelsin piyasa pozitif algılayacak. Fed toplantısına kadar piyasada düşüşlerin durduğu, yatay ya da toparladığı bir dünya göreceğiz.

Güldağ: Bizde faiz artışı ne olur?

Ağaoğlu: Doğrusu yeni üyeleriyle birlikte 24 Ağustos'taki PPK'da cesur bir faiz artışı gerekiyor.

Güldağ: Cesurdan kastın ne? 250 baz puanın üstünde tahmin yok...

Ağaoğlu: Merkez'in 2024 sonu enflasyon tahminine yaklaşmalı...

Güldağ: Yani yüzde 33...

Ağaoğlu: İşin gereği yapılacaksa faiz seviyesi en az odur.

Güldağ: Yine de negatif faiz...

Ağaoğlu: Amerika’da da negatif reel faiz yaşandı. Yüzde 8 enflasyonun olduğu dönemde yüzde 4-5’lere kadar negatif faiz yaşandı. Ama şimdi Amerika bile pozitif faize döndü. İşin gereği budur.

Güldağ: Doğru olsa da ihtimal zayıf. Hele KKM'yi TL mevduata dönüştürmeyi amaçlayan yeni düzenlemeden sonra... Açıktan yapamadığı yüksek faiz artırımını örtülü biçimde yapıyor Merkez Bankası.

Ağaoğlu: 24 Ağustos çok kritik...

Güldağ: 'Cesur' faiz artışı gelmezse şu sıra çokça dillendirilen dolarda 35 TL seviyesi gelir mi?

Ağaoğlu: 27 liraydı beklenti. Ne oldu, fikir mi değiştirdi ihracatçı?

Güldağ: Ne yerinde duruyor ki, ihracatçının beklentisi dursun. Başta maliyetler durmuyor...

Ağaoğlu: Yüksek enflasyon problemi dengeye oturmadan, faiz yeknesaklaşmadan kurda bir politika oluşturmak zor ve doğru değil.

Güldağ: Ne bekliyorsun kurda?

Ağaoğlu: Temmuz enflasyonu eklediğinizde olması gereken kur senin söylediğinin de üstüne çıkıyor.

Güldağ: Ağustosta da yüksek bir aylık enflasyon gelecek gibi...

Ağaoğlu: Öyle... Negatif enflasyonun geleceği aylar olmadan kur maalesef hep yukarı doğru gider.

Güldağ: Borsa ne yapar? Ortam oluşsa da 'carry-trade' başlamadı. Kurların yükseleceği beklentisi devam ettiği sürece yabancı gelmiyor.

Ağaoğlu: Yabancıların az da olsa bir miktar borsaya geldiğini duyuyoruz ama borsayı abat edecek boyutlarda değil. Gelenler de en ufak gürültüde pır diye uçup kaçarlar. Onlara çok güvenmemek lazım. Asıl reel sektörden ne haberler var?

Güldağ: Görünen o ki, genel olarak reel sektörün performansı da düşecek. Kimi şirketler daha iyi bir performans gösterir tabii. Ancak büyük kısmı dolar bazında küçülecek bu yıl. Finansman sıkıntıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmelerde, TOBB Ekonomi Şurası'nda, Bakan Şimşek'in katıldığı Bankalar Birliği Genel Kurulu'na ilişkin söylenen şu; "Ekip teknik bakımdan gayet iyi. Olup bitenin gayet farkında. Artık toplantılar çok şükür, "Cumhurbaşkanımızın talimatı" girizgahlarıyla başlamıyor, gerçekler konuşuluyor ama gelgelelim, kredilerin açılacağına dair güçlü bir beklenti de yok ortada." Daha doğrusu böyle bir beklenti yaratılmıyor. Aksine, "Fırtınanın gözüne yaklaşıyoruz", "İşsizliğin 13-14'lere çıktığı senaryoları çalışıyoruz" lafları var. Toplantılara katılan bir başkan, eliyle vanayı tarif ederek, "Mart'a kadar bir kademe sıkılacaksa, seçimden sonra bir kademe daha sıkılacak" diye özetledi toplantıları. Şirketler de şu sıralar hızla stoklarını eritmeye çalışıyor. Pek de kar gözetmeden. Ancak piyasada iş var ama para dönmüyor. Bir sonraki dönemde üretim için yeterli hammadde, yeterli ara malı alınacak mı, çarklar aynı hızda dönecek mi, yoksa stagflasyona, yani durgunluk içinde yüksek enflasyona mı gidiyoruz, soru işareti. Bu aralar, hepimiz PMI Türkiye verilerini daha yakından izleyeceğiz anlaşılan…

Borsada şimdilik 'düzeltme' dönemindeyiz

Güldağ: Bakanla ilgili sosyal medya dedikodusu mu etkili oldu borsada?

Ağaoğlu: Borsa, kar realizasyonu yapmak istiyordu, bunu da iyi bir bahane gördüler.

Güldağ: İyi bir yükseliş olmuştu...

Ağaoğlu: TL bazındaki rekorlar beni ilgilendirmiyor. Dolar bazında ise en düşük olduğu yer 22 Haziran’da 2,07 dolar seviyesinden bu hafta başında 2,91 dolara gelmiştik. Cuma kapanışa doğru 2,74 dolar seviyesindeyiz ve burası 22 Haziran’dan bu yana gelen yükseliş trendinin tam ortası.

Güldağ: Bundan sonra ne olur?

Ağaoğlu: Ortalamalardan çok uzaklaşmış durumdasınız. Buradan sonra iki şey de ortalamaya yarar. A- Fiyatlar yatay gider. Ortalama yükseldiği için ortalamaya dönmüş olur. B- Fiyatlar düşer tekrar ortalamayı yakınsar.

Güldağ: Bir geri çekilme olursa...

Ağaoğlu: 7,040 seviyeleri birinci düzeltme olarak karşımıza çıkıyor ama dolar bazındaki endeks bence kritik. Tabii dolar bazındaki endeksin aşağı gelmesi sadece hisse senetleri düştüğü için değil dolar kuru yukarı çıktığı için de olabilir. Şimdilik bir düzeltme döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Amerika’daki tahvil ve bono piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak düzeltmenin süresi belli olacak, ya kısa ya uzun olacak.