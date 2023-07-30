Şans Sohbetleri: Doğru ses geldi, sıra görüntüde...

Gazeteci Hakan Güldağ, Merkez Bankası’ndan ‘doğru sesler’ gelmeye başladığını, doğru aksiyonların da beklendiğini söyledi. Ağaoğlu ise atamaların sevindirici olduğunu belirterek, 24 Ağustos’ta yeni üyeleriyle toplanacak olan Para Politikası Kurulu’nun (PPK) daha da önem kazandığına vurgu yaptı.

Güldağ: Tarihi bir enflasyon raporu sunumu izledik. Yeni dönemin ilk toplantısı olması bakımından önemliydi. Enflasyon çok uzun zaman sonra cesur tahmin gördü. Gerçekçi tahminlere dönmek, gerçekleri konuşmak açıkçası sevindirici.

Ağaoğlu: Aynı fikirdeyim... Herhalde 15 yıldır ilk defa piyasanın önüne geçen bir Merkez Bankası enflasyon tahmini oldu. Yüzde 58 gibi bir seviyeye gelinmiş olması kesinlikle çok iyi bir haber.

Güldağ: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da ilk sınavdan başarılı bir şekilde geçti diyebiliriz. Gazetecilerin ve ekonomistlerin birikmiş sorularına içtenlikle yanıtlar verdi.

Ağaoğlu: Toplantıya gayet hakimdi, performansı oldukça başarılıydı. Belli ki ekip olarak iyi hazırlık yapmışlar. Tabii enflasyon hedefini tutturur, tutturmaz o ayrı. Başkan 4-5 kez ‘kademeli’ vurgusu yaptı. Bu kademelinin içinde faize atıf var ama asıl olarak kredi tarafındaki miktarsal sıkılaştırmanın ‘kademeli’ olacağı ve daha çok bu adımların öne çıkacağını anlıyoruz.

Güldağ: Konuşmasında hep optimizasyonun altını çizdi. “Düğümü çözerken dikkatli gitmek zorundasınız” gibi vurguları vardı. Enflasyon tahminiyle faizler arasındaki makas açıklığı hep tartışılacaktır. Ama faiz artırmada elinin çok rahat olmadığını biliyoruz. “Neden kademeli?” sorusuna, makro ihtiyati tedbir paketini kastederek “Bu hediyeyi önümüzde bulmasaydık daha farklı olabilirdi” yanıtını verdi.

Ağaoğlu: Kademeli kısmında benim hep endişem olur. Çünkü çok uzun vadeye yaydığınızda bu etki çabuk görülmez. Uğraşırsınız, tıpkı Fed gibi...

Güldağ: Ben Merkez Bankası’ndan ‘doğru sesler’ gelmeye başladığını düşünüyorum. ‘Doğru aksiyonlar’ın gelmesini de bekliyoruz. Doğru seslere rağmen iş dünyası da genel olarak toplum da önünü görme konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntılar da bir süre devam edecek gibi görünüyor. Eğer doğru hareketler gelirse bu sıkıntılardan daha hızlı kurtulma imkanımız var.

Ağaoğlu: ‘Kademeli süreci’ izleyip göreceğiz. Şu aşamada kestirmek zor. Ama 24 Ağustos’taki toplantı herhalde son 3 yılın en önemli para politikası kurulu olacak.

Güldağ: Bunu yeni atamaları kastederek de ifade ettiğini düşünüyorum. Merakla beklenen, biraz da sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz atamalar oldu. MB başkan yardımcılıklarına getirilen Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan önemli isimler.

Ağaoğlu: Bu arada bir başkan yardımcısı, bir PPK üyeliği hala boşta. Başkanın ilk geldiğinde bu hamleyi yapmasının piyasaya daha net bir mesaj vermesi açısından önemli bir araç olacağını konuşmuştuk. Yeni isimlerin yanında, liyakat sahibi iki kişinin daha bir an önce eklenmesi gerektiğini düşünen taraftaydım, diye araya gireyim.

Güldağ: Cevdet hocayı biraz tanırım, kolay kolay nabza göre şerbet vermez. Doğru bildiğinde ısrar eder. Keza Hatice Karahan hocanın da iş dünyasıyla ilişkilerinin iyi olduğunu biliyorum. Onun da doğruları ifade etmek konusunda ısrarcı olduğunu biliyorum. En azından Hafize Gaye Erkan’ın istediği ekip oluşmuştur, bundan sonra daha hızlı bir yol alırlar diye düşünüyorum.

Ağaoğlu: Cevdet Akçay’ın makro ekonomi teorisinin pratiğe dökülmesi konusunda tecrübeleri işe yarayacaktır. Ama söylem ve eylem konusunda geçmişteki tecrübelerimiz var. İnşallah para politikasına daha doğru bir şekilde yansır. Hatice Karahan da daha önceden bildiğimiz bir isim. Gördüğüm kadarıyla biraz sizden biraz bizden tarzı bir atama söz konusu. Fatih Karahan bir dönem Fed’de istihdam ve gelir eşitsizliği üzerine çalışmış, bu konuda da katkı sağlayacağını düşündüğüm isimlerden biri.

Güldağ: Dediğin gibi yeni üyelerle yapılacak 24 Ağustos’taki ilk toplantı önemli olacak. O tarihe kadar da ‘sadeleştirme ve miktarsal sıkılaştırma’ politikaları çerçevesinde adımlara yenileri eklenebilir.

Ağaoğlu: Eylem-söylem birliği çok kıymetli. Artık heterodoks denemeleri bir süre yapmayacağız umudunu taşıyorum. Atanan isimlerin tamamı ortodoks eğitimden gelen isimler. Onlar da ortodoks politikaların uygulanması için çaba göstereceklerdir diye düşünüyor ve umuyorum.

Güldağ: Eğitim demişken Para Politikası Kurulu’nda Boğaziçili ekolü oluştu…

Ağaoğlu: Ben de bir Boğaziçili olarak memnunum. Ama hoşnut olmadığım ayrı bir durum var; Boğaziçi’nin kökten değiştirilmesi çabası… Bu gözümde çok ciddi tezat oluşturuyor. Boğaziçi’ne zulüm edildiğini düşünen taraftayım. İnşallah PPK üyelerinin başarılı işlerini konuşuruz, diğer yanlış işten yavaş yavaş vazgeçilir.

Şartlar oluşursa altında 2250 seviyesini görürüz

Güldağ: Fed kararı sonrası altında önce yükseliş gördük ama sonrasında geriledi. Bu oynaklığı neye bağlandın?

Ağaoğlu: Bence yanlışlıkla yükseldi. Fed faiz artırımını son diye algıladılar yada öyle okumak istediler. Altının yükselişini doğru bulmamıştım. Sonrasın da geri geldi zaten. Gümüşün desteklemediği altın artışı kalıcı olmuyor. Gümüş çıkamadı, 25’lere kadar gelmişti. Tekrar 24’ün altına indi. Bu yıl içinde altında kopup gidecek dönem beklemiyorum.

Güldağ: JP Morgan yeni zirveler bekliyor; 2175 dolar beklentisi var. Hint düğün sezonunun da altını yükselteceği iddia ediliyor.

Ağaoğlu: Düğünlerde altına olan talepleri ciddi. Ancak bunun tek başına altını koparıp götüreceğini düşünmüyorum. Temel olarak baktığım şey faiz dengesi. Yılın son çeyreğinde faiz artışları durup 2024’ün ikinci, üçüncü çeyreğinde yavaş yavaş faizler inecek beklentisi hasıl olursa, altında yeni bir zirveye doğru hareket görürüz. Ama onun netleşmesi için bir çeyrek daha bekleyeceğiz. Eğer bir rekor görülecekse de 2250 dolar tahminim, ama şartlar oluşursa. Bence 7 ay sonra olabilir.

Paritede 1,1250’den dönüş başlar

Güldağ: Fed ve ECB 25 baz puanlık faiz artışlarının ardından, sonraki toplantılar için de kapı araladı…

Ağaoğlu: Euro/dolar paritesi, Avrupa’dan iki 25 baz puan ve ABD’den bir 25 baz puan artırım daha geleceğine işaret ediyor. Yılbaşında parite için 1.1245/65 tahmini yapmıştım tam buralara geldi. Şu sıralar 1,10’un altında. Faiz adımlarına bağlı olarak 1.1250’nin tepe noktası olacağı ve bu seviyelerden tekrar aşağı ineceğini düşünüyorum. Euro’nun yılı 1.08’li seviyelerden kapatmasını bekliyorum.

Güldağ: Elinde Euro olan ihracatçımıza, “dolarla hedge edebilir” tavsiyesi geçerli mi peki?

Ağaoğlu: 1.1245/50 seviyeleri için, “dövizde kalmak zorundalarsa Euro’dan dolara geçebilirler” tavsiyesinde bulunmuştum. Şimdi 1,0950 ve aşağıda 1,08 seviyesini konuşuyorsak artık geçmeleri gerekmiyor. O dönemin fırsatıydı, geçti.

Petrolde 87,5 seviyelerini görebiliriz

Güldağ: Kısa vadede Çin’den ekonomiyi canlandırma paketi beklentisi var. Herhalde onunda etkisiyle petrol fiyatları yukarıya doğru çıktı…

Ağaoğlu: Brent petrolde kritik bir eşik geçildi; 87,5 seviyesi görülebilir. Merkez Bankası’nın 79,4 dolar tahmini doğru. Brent tarafında özellikle Rusya’nın tahıl koridoru ve sonrasında petrolü başa baş satar hale gelmeye başlamıştı. Türkiye ve Hindistan Rus petrolünü kullanır durumda. Bize kullanım maliyeti de görece olarak daha düşük bu petrolün. Rus petrolü 60 doların üzerine çıkamayacak, bir yerden delik açacaktır. Çin ve Hindistan üzerinden kendi petrolünü yüksek fiyattan satmaya başlayacaktır. O da petrol fiyatını düşürür.

Güldağ: Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde bu cepheden bir destek alamayacağını da söylemek lazım. Faturamız büyümeye geçebilir. Gerçekçi tespitlere dönmemiz sevindiriyor. Doğru tespitlere doğru çareler de getirmek gerek.