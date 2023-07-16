Şans Sohbetleri: İhracatçı Euro’yu 'hedge' etsin

Güldağ: İsveç-Türkiye-NATO mutabakatı dönüm noktası oldu. Keza, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dönerken yaptığı "rasyonel politika" vurgusu da önemli. Ekonomi ekibinin arkasında olduğunu da söyledi. Peşpeşe gelen haber ve mesajlarla CDS risk primimiz hızla düştü. 400 puanın da altına gelmesi bekleniyor. Temel odağı ülkeye döviz getirmek olan ekonomi yönetimi için iyi haber. Merkez Bankası rezervleri, iyileşti denecek düzeyden henüz çok uzak olsa da, bir toparlanma gösteriyor. Yabancı yatırımcı da başta borsa olmak üzere 1.5 milyar dolara yakın bir para getirdi. Ancak, içeride özellikle finansmana erişim konusunda sıkıntılar had safhada...

Ağaoğlu: Krediler tarafında fiyat belirsizliği durumu devam ediyor. Tabii rasyonel politikaların desteklenmesi önemli. Piyasanın hoşuna gidecek mesajlar geliyor. Eninde sonunda İsveç’in üyeliğine "evet" demek durumundaydık. Bununla birlikte, Rusya’dan biraz ayrışıp NATO’ya yaklaşan, Batı ile birlikte hareket eden bir Türkiye resmi, gerek yurtiçi gerek yurtdışı yatırımcıların bir anlamda hoşuna gidiyor. Ancak, henüz elle tutulur majör bir regülasyon değişikliği olmadı.

Güldağ: Politika faizinde güçlü bir adım gelirse...

Ağaoğlu: Önemli olur. Bu hafta PPK’dan çıkacak 400-500 baz puanlık bir faiz artışı normalleşmeyi biraz daha hızlandıracak gibi görünüyor. Hızlandırmasa bile bir kademe daha gidecek.



Güldağ: Cumhurbaşkanı'nın Körfez'deki temaslarından da, piyasaları ve borsayı olumlu etkileyecek haberler ve anlaşmalar gelebilir.



Ağaoğlu: İhtiyaç ortada. Havayolu şirketleri çok popüler hale geldiler, 'turizm koptu gidiyor' diye. Ancak, gelen turistin kalitesi ve harcadığı para üzerinden bakılınca çok coşkulu bir turizm sezonu gibi görünmüyor.



Güldağ: Erhan Aslanoğlu hocamız da, net hata noksan rakamının eksi çıkmasında, turizm harcamalarının tahminlerimiz kadar yüksek olmamasının etkili olduğunu söylüyor.



Ağaoğlu: Tabii probleme bir de yurtiçi turisti eklemek gerekiyor. Çünkü fiyatlar sezon ortasında Euro bazında yüzde 10-15 artınca, güneydeki önemli tesislerimizdeki yerli turistlerin sayısında çok ciddi azalma olacak.



Güldağ: Euro bazlı artışlar Rus turisti de etkiliyor deniyor. Turizmden döviz girişi sonbahara kadar ödemeler dengesini rahatlatan unsur. Sonrasında ciddi borçlanmalar gelebilir. Borçlanma sınırı 3 katına çıkarıldı. İlave 1,8 trilyon lira borçlanma yapılabilecek yıl sonuna kadar. Bu da 60 milyar dolar demek. İç piyasada borçlanmaya kalksanız, bankalar devlete borç vermeye zor yetişir, memlekette kredi piyasası kurur. Onun için özellikle sonbaharda dış borçlanmaya ağırlık verilecektir. CDS'ler düşünce LİBOR artı ödenecek faiz de azalıyor. ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 3 gelmesi faiz artırımlarını gündemden kaldırırsa...



Ağaoğlu: Fed özellikle 25-26 Temmuz’da bir faiz artışına yeşil ışık yakmış gibi bir politika izledi. Ama önceki faiz artışlarının etkisi görülünce...



Güldağ: 'Görülür onun için Fed'in faiz artırmasını beklemiyorum' demiştin daha önce...



Ağaoğlu: Halen beklemiyorum. Faiz artışı sürecinin sonuna gelindiğini düşünüyorum.



Güldağ: Mutlaka pariteye etkisi olacaktır, çünkü Avrupa 'faiz artırımına devam' diyor.



Ağaoğlu: ABD'de faiz artışı beklentisi nedeniyle 4,10’lara kadar çıkmıştı getiriler, şu anda 3,80’lere geldi. Bunu da çok kısa bir süre içinde; bir haftada yaptı. Faizler böyle düşünce de karşısına çok önemli birkaç hareket geldi. Bunlardan bir tanesi Euro tarafı. Euro'da 1,1245-75 bandı görülür demiştim, cuma 1,1245 görüldü. Ben yavaş yavaş Euro tarafında bir yorgunluk başlar diye düşünüyorum. Biraz kar realizasyonu, biraz özellikle Türkiye'de Euro ihracatı yapan şirketlerimizden buraya kadar Eurolarını korumuş olanlara, TL'ye karşı değilse bile dolara karşı hedge etmelerini öneririm. Tabii Euro'dan dolara dönülecek seviyeyi zaten bilemem ama 1,06-1,12 arasında yüzde 6-7'lik ekstra bir kazanç var. Bu kazanç piyasa hareketinden geldi. Bunun bir kısmını cebe koymakta fayda var derim.



Güldağ: Daha da giderse...



Ağaoğlu: Tekrar yukarıya çıkarsa nereye gider sorusunun yanıtı bende 1,1560-1,1750 seviyeleri var.



Güldağ: Orayı görür müyüz?



Ağaoğlu: Ben bu yıl çok beklemiyorum doğrusunu istersen. Fed’in faiz artışlarında duracağı beklentimi koruduğum için, Fed'den en fazla bir artış var gibi görünüyor bundan sonra. Euro'nun şansı halen yüksek ama geldiği yer bunu fiyatlamış durumda.

Gümüşteki hızlı hareket yavaşlayacak

Güldağ: Dolar-Euro gibi altın ve gümüşte de önemli bir hareket oldu. Ne diyorsun?



Ağaoğlu: Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri 4,10’lara giderken altının gevşeyebileceğini hatta ons fi yatının 19OO’lerin altına gerileyebileceğini düşündüm. Bir ara 1893’e düştü ama 1860-1880 olabilirdi, oraya gelmedi. Aksine ciddi toparlandı. 1956 dolara geldi. Tam da 50 günlük hareketli ortalamasında. Altının kolay kolay burayı geçmesini beklemiyorum.



Güldağ: Gümüş tarafında hareket nasıl?



Ağaoğlu: 50 günlük hareketli ortalama yukarı doğru geçildi. Geçildiği gibi, altın - gümüş oranı da 86'dan 79'a geldi. Yani gümüş değer kazandı altına karşı. Son hareket önemliydi. İki gün içinde 23.05'ten 24,90'lara çıktı. Bu gümüş için çok hızlı bir hareket. Daha fazla faiz artmayacağı beklentisi ile altında bir parça yukarı hareket devam edebiliyor, 1975-80’lere kadar, ama gümüşteki hareketin yavaşlayacağını düşünüyorum. AGU paritesi, 86'dan 79'a düştü. Önümüzdeki sohbete kadar altın gümüşe göre biraz daha şanslı olacak gibi görünüyor bana.

Fed ve 4 Temmuz petrolü hareketlendirdi

Güldağ: Petroldeki yukarı yönlü harekete bakarsak, geçen hafta bahsettiğin bankacıyla girdiğin iddiayı kaybedebilir misin?



Ağaoğlu: Hatırlatalım iddiayı: Ben 65 dolar görülecek demiştim, bir uluslararası bankanın emtia bölümü yöneticisi de 90 dolar görülecek demişti bu yıl içinde.



Güldağ: İddia neydi sorması ayıp olmazsa?



Ağaoğlu: Bir kahve içeceğiz ama nerede ben de bilmiyorum. O Singapur’da yaşıyor. Arada Astana’da gibi bir yerlerde buluşuruz demiştik. Halen daha ben iddiamı koruyorum. İhtimal yüksek.



Güldağ: Peki son yükselişi neye bağlıyorsun?

Ağaoğlu: Bunun arkasındaki dinamikleri sadece faiz meselesi değil. Yaz döneminde Amerika'da çok meşhur bir 4 Temmuz olayı vardır, arkasından tatile gidilir. Akaryakıt tüketimi artar. Etkisini görüyoruz. Daha yukarı gitmesi zor. Ama o uluslararası bankacı arkadaşımız bir ara heveslenecek. 86 buçuklara kadar çıkabilir görünüyor. Ama büyük ihtimalle arifeyi görüp bayramı göremeyecek.



Güldağ: Ama kısa sürede 60'lara da inmez...



Ağaoğlu: Yok, inmez. Yaz döneminde bu Amerika'daki stratejik rezervler ile ilgili bir aksiyon olmadığı takdirde. Orada önemli bir stratejik değişiklik var. Çünkü 67-72 dolar demişlerdi, ama çok fazla yüklenmediler. ABD’de artık dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi. Bu rezervleri tutmamıza gerek yok demiş olabilirler. Bu yaklaşım önemli.

PPK'da 500 baz puanlık artış gerekiyor

Güldağ: Bu hafta 20 Temmuz'da PPK toplantısı var. Politika faizinde beklentin nedir?



Ağaoğlu: Benim tahminim 500 baz puanlık artış gelmesidir. Biraz önce konuştuğumuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'rasyonel politikalar' vurgusu önemli ama ben o toplantıdan çıkacak karara bakmayı tercih ederim. 500 baz puan gelmesi gerekiyor.



Güldağ: Neden 500 baz puan gerekiyor?



Ağaoğlu: Çünkü piyasa teknik olarak onu fiyatlıyor. Dolar tarafında 26’nın üzerindeyiz. 28, 30 ya da 35 gibi bir yerlere gitmemesinin arkasındaki en önemli sebep TL faizinin 35-45 bandı arasında bir yere yaklaşmaya başladığı…