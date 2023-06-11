Şans Sohbetleri: Piyasa 'senfonik' yoruma bakacak

Güldağ: Merkez Bankası Başkanlığına atanan ilk kadın Gaye Erkan'ı tebrik ediyoruz. Keza BDDK Başkanlığı'na getirilen Şahap Kavcıoğlu’nu da... Kavcıoğlu ataması piyasalar için sürpriz oldu. Merkez Bankası başkanlığında Cumhurbaşkanı ile çok uyumlu çalıştı. Ancak Bakan Şimşek’in "rasyonel zemin" mesajının ardından gelen bu atama soru işaretleri doğurdu...

Ağaoğlu: Eski politikanın önemli mimarlarından bir ismin BDDK gibi bir kurumun başına getirilmesinin soru işaretleri yaratması doğal.



Güldağ: Piyasa yorumu 1-1 oldu. Yeni politika cephesinde Gaye Erkan ataması, 'eski' politikanın devamı olarak Şahap Kavcıoğlu ataması...

Ağaoğlu: 1-1 yorumlarına katılıyorum. ‘Tek seslilik’ olacak mı, olmayacak mı, öngörülebilirlik için önemli.



Güldağ: Politikada bir U dönüşü gecikirse 'Şimşek yeni bir sayfa açabilecek mi' sorusu gündemde kalır.



Ağaoğlu: Şimdi Para Politikası Kurulunda eski üyelerle mi devam edilecek, yeni üyeler mi gelecek? Eski üyelerle devam edilecek olursa tek başına Merkez Bankası başkanının değişmiş olması çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Diğer yandan belki Kavcıoğlu'nun çalışacağı ekibe Şimşek bazı isimler eklemek isteyecek. Duruma aslında bir orkestra olarak bakmak lazım. Orkestra şefi Merkez Bankası, BDDK da başkemancı, yani birisi si bemolden çalarken diğeri do majör basarsa problem çıkar.



Güldağ: Herkesin üstüne düşeni gerektiği anda yapabilmesi kritik önemde. Bu iş davul-zurna çalmaya benzemez. Çala çala bir havaya girer ekip nasılsa dersek yine vakit kaybederiz. Uyumlu bir orkestra yoksa...



Ağaoğlu: Ahenk bozulur. Piyasa yorumun 'senfonik' olmasına bakar. Güldağ: Kafa karışıklığına hiç ihtiyacımız olmayan bir dönemden geçiyoruz. Geçen Manisa’da Kal-Der toplantısında bizzat yaşadım. Bir dalgalanma başladı salonda. Katılımcılar hop oturup, hop kalkıyor. Ne oldu diye bakınca kur almış başını gitmiş. Sonra arada konuştuk, bir sanayici "sabah Merkez Bankası kurundan fatura kesmiştim. Şu birkaç saatte yüzde 7 zarar ettim" dedi. Şaka değil... Ağaoğlu: Seçimden bu yana iki hafta geçti, 20'den 23,5’e geldik. Yüzde 15'lik kur hareketi hiç küçük değil.



Güldağ: Bir yandan da sürekli müdahale edilen, tebliğlerle kontrol edilen bir piyasadan normalleşmeye geçiyoruz, onun sancıları var.



Ağaoğlu: Birikmiş bir enerji vardı, o boşaltılıyor kısmen. Ama burada önemli beklenti olağanüstü PPK toplantısı ve faiz artışı.



Güldağ: Kurların hızlı çıkışında kamu tarafı piyasada yoktu. Ama ertesi gün vardı. Tabii reel sektörden kimle konuşsam “nerede durur kurlar" diye soruyor. Olup bitenin anlatılması da lazım. İş dünyası "ne yapacaksak hızlı yapalım" beklentisinde...



Ağaoğlu: Zaman eşittir para...



Güldağ: 22 Haziran'da Merkez güçlü mesaj verecek beklentisi var. Bir senaryoya göre, 8,5'ten 15'e çıkacak politika faizi. Bir başka senaryo faiz koridoru uygulamasına dönüş...



Ağaoğlu: Beni başkan olarak atasalar yarın PPK üyelerini belirlerdim, öbür gün toplantı yapar faizi hemen artırırdım. Yüzde 39-42 arasında mevduat faizi, 45- 47 arasında kredi faizi. Demek ki piyasanın faizi ortalama 40. Hiç öyle koridorla filan uğraşmadan, ‘mış gibi’ yapmadan net adım atardım. Diğeri maalesef ipe un sermekten başka bir şey değil.

Euro/dolar paritesinde 1,1250 ihtimali azalıyor

Güldağ: Kurla ilgili yaptığın çalışmada dolar/TL'de 27 seviyesini söylüyordun. Sanki buralara doğru geliyoruz. Yurtdışından yapılan tahminler 28 seviyesini söylüyor. Faiz kararı önemli...



Ağaoğlu: Faiz hamlesi geldiğinde de çok büyük bir geri çekilme ihtimali düşük. Bir de kur için yapılan tahminlerde "yabancıların geleceği kur seviyesi" diye bahsedenler var. Yok öyle bir seviye. Yabancı sadece kura bakarak gelmez. Mesela biraz önce değindiğimiz, Kavcıoğlu regülasyonları gevşetecek mi, yoksa aynen devam mı ettirecek, ona bakılacaktır. Burada rasyonele dönülmeyecekse kuru istersen, 25 değil, 55 yap, önemi yok.



Güldağ: Doğrusu başka bir çaremiz olmadığını düşünüyorum. Döviz krizi çıkmaması için yurtdışı kanalları da açılacaktır, regülasyonlar da bir düzene sokulacaktır. Eğer bu adımlara ihtiyaç olmasaydı zaten Şimşek formülü hiç gündeme gelmezdi. Peki, içerideki sorunlar önemli ama parite tarafında bizi etkileyebilecek bir gelişme var mı?



Ağaoğlu: Şöyle önemli bir nokta var: Kanada Merkez Bankası’nın faiz artışı geldi. Söyledikleri "Bu kadar faiz artırmamıza rağmen halen tüketim sürüyor. Üstelik de faize duyarlı dayanıklı tüketiminde düşüş olmuyor."



Güldağ: Fed ne yapar, o da arttır mı?



Ağaoğlu: Resesyon ihtimalini bir tarafa koyduk, şimdi Fed yeni bir faiz artışı yapacak mı yapmayacak mı tartışması başladı. 'Resesyon olacak faizler düşecek' senaryosu tutmadı. Nitekim hem veriler bunu desteklemedi hem de Fed'in 14 Haziran’da faiz arttırmasa bile 'duruma bakacağım, sonraki toplantıda arttırabilirim' tarzında bir açıklama yapabileceği endişesi var piyasada.



Güldağ: Haziranda artış gelir mi?



Ağaoğlu: Gelmez, ben temmuzda da beklemiyorum. Daha önce yapılan artışların etkisinin gecikmeli geldiğini görmek lazım.



Güldağ: Bu durum bizi nasıl etkiler?



Ağaoğlu: Fed beklerken, Avrupa'da faiz artışları devam eder mi? Bu önemli. Gülağ: Avrupa'dan ne bekliyorsun? Çünkü oradan da 'durma' mesajları var.



Ağaoğlu: Onlar artışa devam edecekler. Bu Euro'yu yukarı çekecek mi? Bir çıt evet ama çok da yukarıya gidecekmiş gibi görünmüyor. Yani şu anda 1,0850 kritik aşama ilk başta. Eğer orası yukarı giderse, geçen sene sonunda söylediğim 1,1250-1,1275 bandı maksimum görülecek yer ama oranın görülme ihtimali de yavaş yavaş azalıyor. Çünkü doların değerli kalması şu anda 102.5 seviyesinde olan dolar endeksi bazında tekrar 105'li seviyeye çıkması ihtimali var. Bu Euro’nun yukarı çıkış ihtimalini azaltır. Bizim ihracatımız için kötü bir haberdir diyeyim.

Altın ve petrol Fed'i bekliyor

Güldağ: Altınla ilgili son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Gram altın aldı başını gidiyor...



Ağaoğlu: Altın 1950'lerin altına inmeyi çok fazla istemiyor ama yukarı çıkacak enerji de yok. O da faizi bekliyor, yani Fed tarafını bekliyor. 1990 kritik bir eşik orada, yukarı çıkarsa yeni zirveye doğru gitme ihtimali var. Ama doğrusunu istersen bunun gümüş tarafından biraz öncüllenmesi lazım. Benim AGU paritesinde kritik bir eşik var. 80,70’te olan bu parite 78'in altına inecek olur ise gümüş daha hızlı hareket eder. Gümüş daha çok gider ama altın da gider. Gram altındaki artış tamamen kurlarla alakalı.



Güldağ: Peki petrolde ne beklersin?



Ağaoğlu: Fed'in ve diğer merkez bankalarının faiz kararı petrolde de etkili olacak. Fiyatın yukarı çıkma ihtimalinden çok aşağı inme ihtimalinin arttığını veya yükseliş ihtimallerinin sınırlı, aşağı düşüş ihtimallerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu bize bir fayda sağlayacaktır. Ama onun dışında parite tarafında dediğim gibi 1,0850 kritik eşik.

Bakırda majör hareket yok

Güldağ: Bakırda bir aşağı inme eğilimi olduğu görülüyor... Ağaoğlu: Doktor bakır diyoruz, önemli. Bakır kritik bir noktadan döndü. Toparlanıyor şu anda...

Güldağ: Yukarı çıkma ihtimali?

Ağaoğlu: Çok yok. Çin'den gelen haberler henüz çok iyi değil. Özellikle endüstriyel metaller tarafında. Daha yatay bir seyir bekliyorum. Faizin de baskısıyla yukarı doğru çok büyük bir hareket görmüyorum.