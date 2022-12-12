Sasa yönetimi, hisse geri alım programını durdurdu

Sasa Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantısında hisse geri alım programı çerçevesinde henüz kullanılmayan 404 milyon TL’lik bütçenin iptal edilmesini, bu kaynakların öncelikle elyaf, tekstil cipsi, şişe cipsi ve pet cipsi yatırımlarında kullanılmasına karar verdi. Bu kararın gerekçesi olarak Sasa Yönetim Kurulu, kredi ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri gösterdi.



Bir adım geriden alırsak, Sasa Yönetim Kurulu, 21 Ekim 2021 tarihli toplantısında, 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihlerinde yaptığı duyurularla, borsada işlem gören Sasa hisselerinin geri alınmasına, bunun içinde şirketin iç kaynaklarında yer alan 500 milyon TL’lik fonun kullanılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından Sasa, çeşitli tarihlerde 1 milyon 705 bin adet Sasa hissesi satın alırken bu alımlar için 95 milyon 333 bin 116 TL ödemişti. Şirket, satın aldığı bu hisse senetlerini ise Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin hisse senedine dönüştürülmesi için kullanmıştı. Yani 500 milyon TL’lik kaynaktan henüz hisse geri alımında kullanılmayan 404 milyon TL’lik bütçe kalmıştı.



Hisseler 15 dakikada sert dalgalandı



Bu açıklamanın KAP’a düşmesine kadar geçen sürede yüzde 9.92 yukarıda olan ve tavanda kilitlenen Sasa hisselerinde çok sert bir dalgalanma yaşandı ve hisseler günün zirvesinden yüzde 7.27 geriledi ve günlük kazanç yüzde 1.9’a kadar indi. Fakat 15 dakikalık süre içerisinde yeniden yükselişe başladı ve günü yüzde 8.96 yükselişle kapattı.