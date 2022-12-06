SASA'dan kayıtlı sermaye tavanı artırımı kararı

SASA, kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar TL'den 15 milyar TL'ye çıkarma kararı aldı.

Geçen hafta şirketin SPK'ya yaptığı bedelsiz sermaye artırımı kararı onaylamıştı. Şirketten yapılan açıklamada, bedelsiz sermaye arttırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanacağını ve ihraç edilecek payların paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine tahsis edileceği bildirilmişti.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulunun bugün yapılan toplantısında, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 12 milyar TL artırılarak 3 milyar TL'den 15 milyar TL' ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2022-2026 yılları olarak güncellenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildiğini duyurdu.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada SASA’nın şu anki piyasa değerinden rahatsız olduğunu kaydetmişti. Fiyat 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye hisse sattıklarını belirten Erdemoğlu; “O satıştan bu yana SASA hissesi alınmaz diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdemoğlu’nun açıklamalarına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nden iki farklı yorum gelmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmadıklarını belirtmişti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İbrahim Öztop ise "Hakim hissedarın belli bir fiyata geldikten sonra satmış olması çok doğal. Bu açıklamayı yapması da çok cesur. Şirketini kendisi iyi biliyor. İşi doğru veya yanlış olarak değerlendirmiyorum; ama düşüncelerini ifade etmiş olması bence piyasalarımız için bir kazanımdır" demişti.