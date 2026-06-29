Satın alma rüzgarı Nagarro’yu uçurdu, Persistent kan kaybediyor

Persistent Systems'ın Nagarro'yu bünyesine katmak amacıyla hisse başına 81 Euro ödemeyi taahhüt etmesi, hedef şirketin hisselerinde tarihi bir sıçrama yaratarak Frankfurt seansında adeta patlama etkisi oluşturdu. Sektörde küresel ölçekte geniş bir operasyon ağı kurmayı amaçlayan bu hamle Nagarro yatırımcısını sevindirse de pazarın yüksek prim oranına dair endişeleri nedeniyle Persistent hisselerinde %10'u bulan sert bir geri çekilmeyi tetikledi.

Persistent-Nagarro birleşmesiyle küresel teknoloji devine dönüşüm

BT ve dijital mühendislik dünyasında kartları yeniden karacak olan bu anlaşma, iki şirketin iş birliği kararı alarak ‘Persistent-Nagarro Group’ çatısı altında birleşme niyetini kamoyuna duyurmasıyla resmiyet kazandı. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte havacılık, otomotiv, enerji ve finans gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren, 46 binden fazla çalışana ve yaklaşık 2,9 milyar dolar ciroya sahip küresel bir teknoloji gücü doğmuş olacak. Nagarro'nun kurucu ortağı ve en büyük hissedarı pozisyonundaki yapının, elindeki %21'lik payı bu fiyat üzerinden devretmeyi kabul etmesiyle sürecin önündeki en büyük finansal eşiklerden biri de aşılmış oldu.

Öte yandan, entegrasyon süreçlerinin getireceği operasyonel riskler ile teklif edilen yüksek prim maliyetleri uluslararası yatırım dünyasında bir miktar soru işareti yarattı. Nagarro'nun son dönemdeki organik büyüme hızının Persistent'ın gerisinde kaldığı görülürken, devralma bütçesinin şirketin kısa vadeli kârlılık marjları üzerinde baskı oluşturabileceği öngörülüyor. Resmi onay süreçlerinin ardından yılın son çeyreğinde netleşmesi beklenen sürecin, yasal izinlerin tamamlanmasıyla birlikte Nagarro'nun Frankfurt Borsası'ndan tamamen çıkarılması ile sonuçlanması planlanıyor.