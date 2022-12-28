Saudi EXIM, Türkiye Finans ve Türk Eximbank ile anlaşmalar imzaladı

Suudi İhracat-İthalat Bankası (Saudi Exim) Türkiye ile karşılıklı ticareti artırmak için Türkiye Finans ve Türk Eximbank ile anlaşmalar imzaladı.

Saudi Exim'den yapılan açıklamaya göre; Suudi banka, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye petrol dışı ihracatını finanse etmek üzere Türkiye Finans Katılım Bankası ile 26 milyon dolarlık kredi limiti anlaşması imzaladı.

Banka ayrıca Türk Eximbank ile de uzmanlık paylaşımı ve iki ülke arasındaki karşılıklı ihracatın desteklenmesi de dâhil olmak üzere çok yönlü işbirliği için bir anlaşma daha imzaladı.

Her iki imza da İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu sırasında atıldı.

Saudi Exim Bank CEO'su Saad Alkhalb, "Anlaşmlar, Saudi Exim'in Suudi ihracatçılara ve Türk ithalatçılara bir dizi finansman ve kredi çözümüyle yardımcı olma ve Türkiye'ye ihracatımızın finansmanındaki eksiklikleri giderme çabalarının bir parçasıdır" dedi.