Savaştaki Ukrayna'nın para birimi Türk Lirası karşısında nasıl değer kazandı?

Rusya ile yaklaşık 3 yıldır savaş halinde olan Ukrayna’nın para birimi Grivna (UAH), tarihinde ilk kez 1 TL’yi aştı.

TCMB verilere göre, UAH/TRY kuru eylül başında 1 seviyesini aşarken, 1,005 seviyesinden kaşılık buluyor. Grivna 1 TL’den daha değerli hale geldi.

Serbest piyasada, aralık ayı başından bu yana görülen değer kaybıyla grivna, TL karşısında 1 seviyesinin üzerinde kaldı.

Savaş başladığında 0,46 TL olan grivnanın değeri 8 Aralık’ta 1,0095 TL oldu.

Dış yardımlar ve sıkı para politikası para birimini korudu

TL’de 2021 yılında başlayan kur ataklarıyla hızlanan değer kaybı, 24 Şubat 2022’den bu yana savaş koşullarında olan ekonomisine rağmen Ukrayna para birimi karşısında da sürdü.

Uzmanlar, iki ülke para birimleri arasındaki makasın açılmasında, Ukrayna Merkez Bankası’nın savaş başladığından bu yana uyguladığı sıkı para politikası, sabit kur rejimi ve sermaye kontrolleriyle grivnadaki değer kaybını engellediğini belirtiyor. Batı’dan sağlanan dış finansman ve yardımlar da para biriminin değer kaybını engelledi.