Savunma ihalesi PowerBank hisselerine can suyu oldu: Kontrat sonrası borsada alıcılı seyir

Kuzey Amerika pazarında dijital altyapılara yönelik batarya ve temiz enerji depolama çözümleri sunan PowerBank Corporation, küresel ölçekte iş hacmini büyütecek kritik bir devlet ihalesini kazandı. ABD Mühendisler Birliği tarafından koordine edilen federal ihale sürecinin ardından, şirketin yerel iştiraki olan Abundant Solar Power üzerinden resmi imzalar atıldı. New York’ta bulunan Farmingdale Silahlı Kuvvetler Rezerv Merkezi’ne entegre edilecek proje, ordu birliklerinin enerji bağımsızlığını sağlamayı hedeflerken şirketin de Pentagon tedarikçi sistemine (NAICS) kayıtlı olarak ilk kez federal hükümetle doğrudan çalışmasının önünü açtı.

Askeri üsse akıllı enerji altyapısı

Yapılan resmi teknik şartname bildirimlerine göre kontrat, askeri tesis içerisindeki kapalı otopark alanlarının üzerine fotovoltaik güneş paneli ağları kurulmasını kapsıyor. Bu akıllı şebeke mimarisi sadece üssün günlük elektrik ihtiyacını karşılamakla kalmayacak; aynı zamanda Kara, Deniz ve New York Ulusal Muhafız birliklerinin kullanımı için yüksek hızlı elektrikli araç (EV) şarj istasyonlarını da devreye alacak. Projenin mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) süreçlerinin başlaması için resmi yetkilendirmeyi alan PowerBank, New York genelindeki eyalet düzeyindeki projelerinin ardından bu kez Pentagon referansıyla portföy çeşitliliğini güçlendiriyor.

Borsa yatırımcısından hızlı reaksiyon

Nasdaq'ta işlem gören PowerBank (PBK) hisseleri, milyarlarca dolarlık bütçelere sahip Amerikan savunma sanayi ağından pay almasının ardından yatırımcıların ana odağı haline geldi. Hafta boyu yatay seyreden hisse grafiklerinde, 2,95 milyon dolarlık nakit akış anlaşmasının kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte işlem hacmi patlaması yaşandı. Piyasa açılışı öncesi vadeli kontratlarda %30'un üzerinde değerlenen paylar, şirketin uzun vadeli büyüme projeksiyonundaki risk primini aşağı çekti. Tamamlanmış 100 megavattan fazla projesi ve 1 gigavatlık geliştirme hattı bulunan şirketin, bu ihaleyle birlikte kurumsal kamu ihalelerindeki rekabet gücünü kanıtladığı belirtiliyor.