Seçim sonrası dolarda ilk işlem geçti

İSTANBUL / EKONOMİ

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 28 Mayıs’ta tekrarlanan seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı.

Seçim sonuçlarının ardından, dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda ilk işlemlere 20 TL seviyesinin üzerinde başladı. Dolar, en yüksek 20,0521 TL'yi, en düşük 20,0213 TL'yi görürken; saat 22.57 itibarıyla yüzde 0,28 oranında yükselişle 20,0300 TL'de işlem görüyor. Kur, cuma günü 19,96 TL seviyelerinden kapanmıştı.

Analistler, dolarda yükseliş potansiyelinin devam ettiğini ve alınacak aksiyonların kurun seyrinde belirleyici olacağını kaydetti.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalarda gözler, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara çevrildi. Uzmanlar, bu yöndeki haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan’ı kutluyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2023

Geçen hafta hareketli geçti

Birinci tur ile ikinci tur arasında geçen 9 işlem gününde volatilite yüksek seyretti. Borsa İstanbul, 9 işlem günü sonunda yüzde 4,5'e yakın değer kaybederken; bu süreçte 4404 - 4700 puan arasında dalgalandı. BIST 100 endeksi, geçtiğimiz cuma günü kapanışta yüzde 3,45 değer kazanarak 4580 puanda hareket etti.

Dolar/TL, 22 Mayıs Pazartesi günü tarihinde ilk kez 20 TL'nin üzerini gördü. Kur cuma günü son işlemlerde ise, 19,9662 TL'de bulundu. Euro/TL ise rekor seviyesini, yine pazartesi günü 22,2751 TL'ye taşıdı. Euro haftayı 21,3770 TL'den tamamladı.

Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, ons altının 2 ayın en düşük seviyesini görmesiyle baskılansa da, dolar/TL'deki değer kazancından destek buldu ve haftayı 1249 TL'den kapattı.

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görürken, cuma günü 667 baz puana kadar geri çekildi.