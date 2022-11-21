Şekerbank, Şeker Finansman ile birleşiyor

Şekerbank, Şeker Finansman ile birleşme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Konuya ilişkin Şekerbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şekerbank Türk Anonim Şirketi ile bağlı ortaklığı Şeker Finansman Anonim Şirketi'nin 30.06.2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş mali tablolar esas alınarak aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. Maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşmeye ilişkin ilgili hükümleri, Bankacılık Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum'u uygunluğu akabinde onayı alınmak üzere 18.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulur.” denildi.

Birleşmeye ilişkin duyuru metnine göre, Şekerbank’ın 1 milyar 860 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle değişmeyecektir.