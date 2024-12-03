Şekerbank'tan ihraç tavanı başvurusu

Şekerbank ihraç tavanına ilişkin bildirimde bulundu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 19 Kasım 2024 tarihinde bankanın yurt içinde 2,5 milyar TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurt içinde, 2.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.