Serdar Pazı’dan hisse analizleri ve küresel görünüm değerlendirmesi

Serdar Pazı, piyasaların yeni haftaya küresel tarafta artan risklerle başladığını belirtti. Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin petrol fiyatlarına yansıdığını ifade eden Pazı, Brent petrolün yeniden 90 dolar seviyelerini zorladığını ve 80 doların 'yeni normal' haline geldiğini vurguladı. Trump ve İran arasındaki gerilimin kısa vadede bir barış ihtimalini zayıflattığını belirten Pazı, ABD’deki ara seçimler öncesinde geçici bir ateşkesin hedeflenebileceğine dikkat çekti. Ayrıca Japonya ve Çin’den gelen ekonomik verilerin zayıf seyretmesi, küresel piyasalarda anlamlı bir destek oluşmasını engelliyor.

ABD borsalarında rekor denemeleri ve BIST'te yabancı ilgisi

Yurt dışı piyasalarda Nvidia ve Antropic gibi yüksek teknoloji üreten şirketlerin yarattığı katma değer ve artan karlılıkların, S&P 500 ve Nasdaq endekslerini tarihi zirvelere taşıdığını ifade eden Pazı, Borsa İstanbul tarafında ise tablonun daha farklı olduğunu belirtti. Yabancı yatırımcının hisse senedi tarafındaki ilgisinin zayıf kaldığını, ilginin daha çok tahvil tarafında sınırlı bir şekilde yoğunlaştığını söyleyen Pazı, BIST 100 endeksi için 14.300 seviyesinin kritik bir direnç olduğunu ve bu seviye aşılırsa TL bazında nominal zirvelerin denenebileceğini öngördü.

ASTOR: Beklentileri aşan finansallar ve teknik hedefler

Astor’un finansal sonuçlarını değerlendiren Pazı, rakamların beklentilerin üzerinde geldiğini ancak önceki çeyreğe göre satış ve karda sınırlı gerilemeler olduğunu not etti. Şirketin 1.9 milyar dolarlık backlog (sipariş) tutarına ulaşmasının önemli bir temel destek olduğunu belirten Pazı, teknik tarafta 272 seviyesinden alınan desteğin ardından ortalamaların yukarı döndüğünü ifade etti. Astor için kısa vadeli hedefin 385 tarihi zirvesi olduğunu söyleyen Pazı, aracı kurumların hedef fiyat analizlerinin mevcut kapanışa göre yaklaşık %32’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

Gayrimenkul sektörü: EKGYO ve ISGYO’da iskonto vurgusu

Emlak Konut (EKGYO) tarafında ciddi bir iskonto olduğunu belirten Serdar Pazı, şirketin varlıklarının piyasa değerine göre yaklaşık %68 iskontolu işlem gördüğünü ve hedef fiyat analizlerinin %79 gibi yüksek bir potansiyel sunduğunu ifade etti. Ancak yüksek faiz ortamının ve finansmana erişim zorluğunun sektör üzerinde baskı yarattığını, kısa vadede güçlü bir katalizör bulmanın zor olduğunu ekledi. İş GYO (ISGYO) için ise şirketin kira gelirlerini reel olarak %2 artırmayı başarmasına dikkat çeken Pazı, 27.60 seviyesinin yukarı yönlü hareketin devamı için aşılması gereken bir direnç olduğunu belirtti.

Bankacılık ve GARAN: Enflasyon revi̇zyonları ve sıkışma

Son olarak Garanti BBVA (GARAN) grafiğini yorumlayan Pazı, hissenin 124 ile 137 seviyeleri arasında önemli bir sıkışma içerisinde olduğunu belirtti. Enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonların bankaların fonlama maliyetlerini artırdığını ve bu durumun hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyonları beraberinde getirdiğini ifade etti. Garanti'nin öz kaynak karlılığının yılı %30’lar civarında tamamlamasının beklendiğini söyleyen Pazı, mevcut sıkışma yukarı yönlü kırılmadığı sürece banka genelinde anlamlı bir hareketin başlamasının zor olduğunu vurguladı.