Sermaye Piyasası Kurulu'nda 4 üst düzey yöneticinin görev alındığı iddiası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü’nün, geçtiğimiz ay göreve başlamasının ardından kurumun proaktif bir şekilde attığı adım ve aldığı kararlar ses getirmişti.

BloombergHT’den Bekir Gürdamar’ın aktardığına göre, bugün itibarıyla da üç daire başkanı ve bir başkan yardımcısı yeni yapılanma doğrultusunda görevden alındı.

SPK’dan resmi bir açıklama henüz yapılmazken, kaynaklardan edinilen bilgiye göre, piyasaların işleyişi açısından oldukça önemli olan Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan, Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşad Babuşçu ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Aşkın Alıcı’nın görevlerine son verildi. Ayrıca Kurul Başkan Yardımcısı olan Ender Kurtulan’ın da görevden alındığı bilgisi edinildi.

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten Ulaş Güney Bilgin, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten Mustafa Eken ve Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten Gökhan Narin yürütecek.

Kasım 2024’ten itibaren SPK İkinci Başkan olarak görev yapan Mahmut Sütcü, 9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanı olarak atanmıştı.