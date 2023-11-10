Siber saldırı dünyanın en büyük bankasını USB Bellek'e mahkûm etti

Siber saldırı sonucu ICBC’nin işlemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu kuruluşların etkilenen sistemlerle bağlantılarını hızla kesti. Ardından banka ABD Hazine işlemlerinin büyük bir kısmını gerçekleştiremez hale geldi.

The Time’ın haberine göre; bu nedenle ICBC bir yandan hasarı sınırlamak için zamanla yarışırken bir yandan da gerekli belgeleri taraflara flash bellek taşıyan bir kurye ile göndermek zorunda kaldı.

Şüpheli Lockbit grubu

ISBC’yi piyasa katılımcıları tarafından “geçici çözüm” olarak nitelendirilen bu yöntemle sorunu çözmeye iten saldırıyı ise Rusya bağlantılı siber suç örgütü Lockbit’in yaptığı düşünülüyor.

Bu olay, banka yöneticilerini geceleri uykusuz bırakan tehlikeyi gözler önüne seriyor. Bu tehlike günün birinde finansal sistemi felce uğratabilecek bir saldırı ihtimali. Zira kısa süreli siber sıkıntılar bile bankaları çok zor duruma düşürüyor.