Şirketlerin kasasına 19,3 milyar TL girdi

Borsa İstanbul’da 2022 yatırımcılar için rekorlar yılı olarak geride kalırken 40 şirket borsaya “merhaba” dedi. Bu şirketlerin kasasına ise toplamda 19 milyar 272 milyon TL para girdi.

Yaklaşık 3,5 milyar TL’lik arz büyüklüğü ile “Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım” ilk sırada yer aldı. “Kocaer Çelik”, 1 milyar 542 milyar TL ile ikinci sırada bulundu. Bu iki şirket, milyar TL üzerinde gerçekleşen halka arz olarak kayıtlara geçti. Kimteks Poliüretan, Investco Holding ve Yayla Agro Gıda şirketleri de, milyar barajının hemen altında halka arz büyüklüğü ile ilk 5’te yer aldı. Halka arz olan şirketler arasında imalat, enerji ve teknoloji sektörleri öne çıktı.

“Halka arzlarla ülke kazanıyor”

Halka arzların artan ivme ile 2023’te de devam etmesini beklediklerini ifade eden ALB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İbrahim Çetin, “Borsaya açılmayı tercih eden şirketler, kredi kullanma gibi maliyetli süreçler içeren yöntemlere göre çok daha kolay bir nakit kaynağa kavuşmaktadır. Bu finansal kaynak; diğer borçlanma yöntemlerinden farklı olarak anapara ve faiz gibi geri ödeme yükümlülüğü olmayan bir kaynaktır. Dolayısıyla şirketlerin nakit akışı da zorlanmaz. Ve bu gelirle yatırımlar finanse edilerek; üretim, istidam ve ihracata da ciddi ivme sağlanmaktadır. Ülke olarak bu süreçten kazançlı çıkıyoruz. Bu anlamda reel sektör şirketlerimize, gerekli şartları sağlamaları halinde her zaman halka arz olmalarını öneriyoruz.” dedi.

“Şirketler kurumsallaşıyor”

Borsa İstanbul’un profesyonel, organize ve şeffaf bir piyasa olduğunu da söyleyen Çetin, “Şirketlerin borsada bir fiyatı, değeri oluşuyor. Bu değer, bütün çevreler için bir referans, ölçü ve gerçekliği ifade ediyor. Yine bu şirketler, SPK referansıyla gerekli bilgilerini kamuya duyuruyorlar. Düzenli ve zamanında raporlamalar yapıyorlar. Böylece tüketicilerin, yatırımcıların, iş ortaklarının güvenini, ilgisini kazanıyorlar. Ürün ve hizmetleri yaygın olarak tanınıyor. Bütün bunlar hem kurumsallaşmayı sağlıyor hem de yaygın bir reklam değerini ifade ediyor. Ve şirketin güçlenmesi, sürekliliği, genel kabul görmüş bilimsel kurallarla yönetileceği konusunda da çok önemli bir taahhüt oluyor.” diye konuştu.

2023 borsa beklentileri

Son dönemde gerçekleşen halka arzlara yatırımcı ilgisinin çok yüksek olduğunu ve onlarca kat taleple karşılaşıldığını belirten Çetin, bu rüzgârın, şirketler tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çetin, 2023 yılında borsanın seyri ile ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu: "Türk yatırımcısı borsayı bir yatırım aracı olarak keşfetti. Son 1 yılda 1,5 milyona yakın yeni yatırımcı, bunun göstergesi. Bu yıl da borsa için pozitif olmakla birlikte zaman zaman yaşanabilecek kâr realizasyonlarında panik yapılmaması, bunların bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve daha orta-uzun vadeye odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. 2023’ün önemli gündem maddesi, şüphesiz genel seçim. Ancak borsanın kendi dinamiğini yakaladığını ve hem şirketler hem de bireysel yatırımcılar için önemli bir alternatif olarak önde kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz."

(Not: “SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri” ve “Oncosem Onkolojik Sistemler”de talep toplama 2022 sonunda, borsada işlem görme ise 2023’ün ilk haftasında gerçekleşti.)