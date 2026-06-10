Siyasi destek finans devini uçurdu: Trump’ın övgüsü sonrası Citi hisseleri ralliye kalktı

Finans piyasalarında hareketli saatler yaşanırken, bankacılık endeksinin öncü kurumlarından Citigroup hisselerinde ani bir yükseliş grafiği kaydedildi. Donald Trump'ın bankanın küresel dönüşüm adımlarını ve operasyonel verimliliğini öven beyanatları, kurumsal ve bireysel yatırımcılar nezdinde çok güçlü bir satın alma motivasyonu yarattı. Borsanın açılışıyla birlikte yoğun bir işlem hacmine ulaşan hisse senetleri, kısa süre içinde %4,22 oranında net bir prim elde ederek son dönemlerin en dikkat çekici günlük yükseliş performanslarından birine imza attı.

Yatırımcı güveni tazelendi ve piyasa değeri tırmandı

Yaşanan bu hızlı yükseliş hareketinin ardından Citigroup'un toplam piyasa değeri 229,79 milyar dolar seviyesine kadar ulaşarak finans sektöründeki ağırlığını bir kez daha kanıtladı. Piyasadaki aktörler, bu tarz üst düzey siyasi referansların bankanın geleceğe yönelik yasal ve operasyonel süreçlerini daha korunaklı hale getireceğini öngörüyor. Hisselerdeki alıcılı seyrin devam etmesiyle birlikte işlem hacimleri normal gün ortalamalarının %35,00 üzerine çıkarken, opsiyon piyasasında da yukarı yönlü pozisyonların ağırlık kazandığı gözleniyor.

Bankacılık endeksinde genel bir yukarı yönlü hareket tetiklendi

Citi hisselerinde yaşanan bu pozitif ralli, sadece tek bir kurumla sınırlı kalmayıp genel bankacılık endeksini de yukarı yönlü destekleyen bir kaldıraç görevi üstlendi. Sektör genelinde risk iştahının artmasıyla birlikte diğer büyük finans kuruluşlarının hisselerinde de %1,50 ile %2,10 arasında değişen oranlarda dolaylı kazanımlar meydana geldi. Bu durum, piyasadaki sermaye girişlerinin ve likidite akışının önümüzdeki süreçte de bankacılık odaklı kalmaya devam edebileceğine dair güçlü bir sinyal veriyor.