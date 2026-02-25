Societe Generale: Japon Yeni için toparlanma potansiyeli sınırlı
Societe Generale stratejistleri, Japon yeninin toparlanma potansiyelinin sınırlı olduğunu belirtti.
Societe Generale, ABD ve Japonya’nın koordineli müdahale ihtimalini gündeme getirdiğini, ancak gerçek müdahalelerin bile piyasa algısını değiştirmekte yetersiz kalabileceğini vurguladı.
Stratejistler, "Göreceli büyüme görünümünde değişim olmadan dolar/yen çok fazla düşemeyecek" değerlendirmesinde bulundu.
Dolar, yen karşısında iki haftanın zirvesi olan 156,82 seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda 156,75 seviyesinde.