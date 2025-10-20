Societe Generale'dan 'dolar' tahmini

Societe Generale analisti Kit Juckes, ABD ekonomisinin hafif bir resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bunun faiz indirimlerini artırarak doları zayıflatabileceğini belirtti.

Juckes, büyümedeki yavaşlama ve hisse senedi değerlemelerinin yüksek seviyelerde olmasının, 2001’deki mini resesyonun tekrarlanma riskini artırdığını ifade etti.

2001–2003 döneminde Fed faiz oranlarını yüzde 6,5’ten yüzde 1,0’e düşürmüş, dolar endeksi (DXY) ise sonraki yedi yılda yüzde 40 gerilemişti.

Juckes, "Enflasyon, büyüme, varlık değerlemeleri ve piyasa köpüğüyle ilgili endişeler ekonomiyi hafif de olsa resesyona sürüklerse, faiz oranları ve dolar beklenenden daha fazla düşebilir" dedi.