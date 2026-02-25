Societe Generale'dan Japon tahvilleri için öngörü

Societe Generale, Japon devlet tahvillerinde beş ila 30 yıl vadeli eğrinin 176 baz puan seviyesinden giriş yaparak 188 baz puana kadar dikleşmesini beklediğini açıkladı. Banka, 168 baz puanda durdurma seviyesi belirledi.

Stephen Spratt ve Reo Sakida, alt meclis seçimleri sonrası görülen eğri yataylaşmasının siyasi ve mali risklerin azalmasıyla gerekçelendirilebileceğini, ancak bu hareketin "fazla ileri gittiğini" belirtti. Analistler, eğrinin yeniden dikleşmesi için nedenler gördüklerini ifade etti.

30 yıllık Japon devlet tahvili getirisi %3,36 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, SocGen’in %3,30-%3,50 aralığındaki beklentisinin alt sınırına yakın seyrediyor. Banka, mali görünümde ikna edici bir değişim olmadan bu seviyenin altına kırılmanın zor olacağını vurguladı.