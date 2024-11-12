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SoftBank Group üç yıl sonra ilk kez kâra geçti: 6,5 milyar dolar net kâr

SoftBank Group, 2024 mali yılının ilk yarısında 1 trilyon yen (6,5 milyar dolar) net kar elde ederek üç yıl sonra ilk kez karâ geçti.

Haber Merkezi
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SoftBank Group üç yıl sonra ilk kez kâra geçti: 6,5 milyar dolar net kâr
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Japonya'da enerji, finans, yatırım ve iletişim sektörlerinde hizmet veren SoftBank Group (SBG), mali yılın ilk yarısına ilişkin bilançolarını yayımladı.

Buna göre şirket, mevcut mali yılın nisan-eylül döneminde 1 trilyon yen (6,5 milyar dolar) net kar elde etti.

Söz konusu son bilanço doğrultusunda SoftBank Group, üç yıl sonra ilk kez kara geçti.

2023 mali yılının nisan-eylül döneminde SoftBank 1,41 trilyon yen (9,15 milyar dolar) net zarar açıklamıştı.

Hisse senetlerindeki fiyat artışları ile yenin değerlenmesi
Şirketin, 2024 mali yılının ilk yarısında net kara geçişinde, yatırım portföyündeki hisse senetlerindeki fiyat artışları ile Japon yeninde dönemsel değerlenme etkili oldu.

Nisan-Eylül 2024 döneminde firmanın satış gelirleri, geçen yıla kıyasla yüzde 7,5 artışla 3,47 trilyon yene (22,5 milyar dolar) yükseldi.

SoftBank, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yıl kapsamlı bilanço beklentilerini duyurmadı.

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