SolarEdge hisselerinde sert düşüş! 4. çeyrek görünümü yatırımcıları endişelendirdi
SolarEdge hisseleri, şirketin yatırımcı gününde 2026'nın son çeyreğine ilişkin verdiği mesajların ardından %9 değer kaybetti. Satışlarda, 4. çeyrek performansının 3. çeyreğe kıyasla hafif gerileyeceğine yönelik beklenti etkili oldu.
SolarEdge, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin daha önce açıkladığı finansal rehberliğini ise korudu. Ancak yılın son üç ayına ilişkin sıralı düşüş beklentisi, yatırımcıların şirketin toparlanma hızına yönelik değerlendirmelerini olumsuz etkiledi.
Hisselerde satış baskısı arttı
Hisselerdeki kayıp, şirketin mevcut çeyreğe ilişkin beklentilerinden ziyade yılın son bölümündeki performansına yönelik temkinli görünümün fiyatlandığına işaret etti. Böylece yatırımcıların odağı kısa vadeli sonuçlardan 2026'nın kapanış dönemine kaydı.
SolarEdge'in hisselerindeki sert hareket, güneş enerjisi ekipmanları sektöründe talep koşullarının ve şirketlerin büyüme beklentilerinin yakından izlendiği bir dönemde geldi. Yatırımcı günü kapsamında verilen finansal mesajlar, şirketin önündeki döneme ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesine neden oldu.
SolarEdge CEO'su Shuki Nir'in 2026'nın dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri sonrasında hisselerde satış baskısı güçlendi. Şirketin yılın son üç ayında üçüncü çeyreğe kıyasla daha düşük bir performans beklemesi, yatırımcıların kısa vadeli görünüm konusunda temkinli hareket etmesine yol açtı.