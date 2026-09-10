SolarEdge hisselerinde sert düşüş! 4. çeyrek görünümü yatırımcıları endişelendirdi

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SolarEdge, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin daha önce açıkladığı finansal rehberliğini ise korudu. Ancak yılın son üç ayına ilişkin sıralı düşüş beklentisi, yatırımcıların şirketin toparlanma hızına yönelik değerlendirmelerini olumsuz etkiledi.

Hisselerde satış baskısı arttı

Hisselerdeki kayıp, şirketin mevcut çeyreğe ilişkin beklentilerinden ziyade yılın son bölümündeki performansına yönelik temkinli görünümün fiyatlandığına işaret etti. Böylece yatırımcıların odağı kısa vadeli sonuçlardan 2026'nın kapanış dönemine kaydı.

SolarEdge'in hisselerindeki sert hareket, güneş enerjisi ekipmanları sektöründe talep koşullarının ve şirketlerin büyüme beklentilerinin yakından izlendiği bir dönemde geldi. Yatırımcı günü kapsamında verilen finansal mesajlar, şirketin önündeki döneme ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

SolarEdge CEO'su Shuki Nir'in 2026'nın dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri sonrasında hisselerde satış baskısı güçlendi. Şirketin yılın son üç ayında üçüncü çeyreğe kıyasla daha düşük bir performans beklemesi, yatırımcıların kısa vadeli görünüm konusunda temkinli hareket etmesine yol açtı.