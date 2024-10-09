Son 7 yılda altından sonra en değerli yatırım ev mi, mevduat mı?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi’nden Gökhan Şahin Güneş’in çalışması, son yıllarda ev fiyatlarındaki yükseliş ve buna bağlı olarak kiralarda yaşanan fahiş artışlarla sıklıkla tartışma yaratan, yatırım amacıyla ev alarak kiraya vermek ve faizlerdeki yükselişle mevduata yatırım yapmak arasındaki soruya yanıt verdi.

Altından sonra ev geldi

BETAM'ın çalışmasına göre, son yedi yılda altından sonra en karlı yatırım konut oldu.

Çalışmada ev fiyatlarındaki değişimle altın fiyatlarının yanında mevduat, döviz ve borsa da karşılaştırmaya dahil oldu.

Ev fiyatlarındaki değişimleri 2017-2024 yılları arasını 4 ayrı dönemde inceleyen çalışmada, 7 yıllık sürecin tamamında ise ev fiyatlarındaki artışın, yüzde 1.158 ya da 12,5 kat arttığı ortaya çıktı.

2017 yılında 2.363 TL olan birim metrekare fiyatı 2024 yılında 29.732 TL’ye çıktı. Ev fiyatlarında en hızlı yükselişin olduğu dönem,” yükselen enflasyon oranı sebebi ile geleceğe dönük enflasyon beklentilerinin bozulması birikimlerini korumak ve değerlendirmek isteyen bireylerin konut talebini arttırması” olarak değerlendirilerek 2021 Kasım ile 2023 Mayıs döneminde oldu.

Kiralarda artış evden farklı

Kiralardaki artış da ev fiyatlarından farklı olarak 3 dönemde incelendi.

2017-2019 aralığında kiralar değişim göstermezken, 2020 pandemiyle 2021 sonuna dek ılımlı bir artış görüldü. 2022 yılından itibaren “döviz kurlarındaki ve enflasyondaki artışlara bağlı olarak kira fiyatlarının daha hızlı arttığı” üçüncü dönem görüldü.

Mevduat çok geride kaldı

Araştırma özetinde getiriler şu şekilde görüldü:

"Bu araştırma notu konut satın alıp onu kiraya vermenin kârlı bir yatırım olup olmadığını incelemektedir. Not bu amaçla sahibinden.com internet sitesindeki satılık ve kiralık ortalama fiyat verilerini kullanarak verilerin başladığı 2017 yılının eylül ayında yapılan konut yatırımı ile mevduat, borsa, döviz ve altın yatırımlarının güncel değerlerini karşılaştırmaktadır.

Analiz 2017 yılının ağustos ayında 100 m2’lik bir konut almak için ödenecek 236.328 TL’lik ortalama bir tutarın 2024 yılının ağustos ayındaki kira ve kiranın faiz getirisi dahil değerinin 3.350.650 TL olduğunu ortaya koymaktadır.

Eğer o dönemde konut alan birisi aldığı evde oturup onu kiraya vermeseydi evinin güncel değeri 2.973.155 TL olurdu. Analiz ayrıca aynı dönemde ev almak yerine aynı tutarda yapılacak mevduat yatırımının değerinin 892.028 TL, döviz yatırımının değerinin 2.609.639 TL, borsa yatırımının değerinin 2.209.038 TL, altın yatırımının değerinin ise 4.307.192 TL olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak incelenen dönemde konut yatırımının altın yatırımından sonra en yüksek getirili ikinci yatırım aracı olduğunu söyleyebiliriz."

Kredili alımlar farklı getiriye sahip

Analizde ülke genelindeki ortalama konut fiyatları baz alındığından, farklı illerdeki farklı sonuçlar göz ardı edilirken, kredi kullanarak kiralama amacıyla satın alınan konutların kâr oranlarının daha düşük olacağı uyarısı da yapıldı.