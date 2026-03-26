S&P 500, 1 yılın en kötü aylık performansına hazırlanıyor

Bloomberg News’in haberine göre S&P 500, üst üste dört haftalık düşüşle son 1 yılın en kötü aylık performansına hazırlanıyor.

Haberde teknik analizin çok tanınan araçlarından yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesinin, endeksin ana destek seviyesine ulaşması öncesinde dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 9 aşağıda bulunan 5.980 seviyesine gerileyebileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Habere göre, analistler, 6.200 ve 5.980 seviyelerinin potansiyel destek olarak öne çıktığını belirtirken, Wall Street'te orta-uzun vadeli görünümüne ilişkin belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekiyorlar.