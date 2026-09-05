S&P 500’de dikkat çeken değişiklik! Üç şirket endekse giriyor

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Endekse girecek şirketler arasında enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren Bloom Energy, biyoteknoloji şirketi Illumina ve veri yönetimi ile depolama hizmetleri sunan Everpure bulunuyor. Üç şirketin S&P 500’e alınması, yatırımcıların da dikkatini bu hisselere çevirdi.

Üç şirket alt endekse geriliyor

Yeni düzenlemeyle Molson Coors Beverage, The Trade Desk ve Builders FirstSource ise S&P 500’den çıkarılacak. Söz konusu şirketler S&P SmallCap 600’e taşınacak.

Endeks değişiklikleri, S&P 500’ü takip eden fonların portföylerinde de yeniden düzenleme yapılmasını beraberinde getiriyor. Bu nedenle endekse yeni dahil edilen hisselerde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce alım ilgisinin artması mümkün.

Nitekim açıklamanın ardından Bloom Energy hisseleri seans sonrası işlemlerde yaklaşık %7,5 yükselirken, Illumina ve Everpure hisseleri de yaklaşık %2 değer kazandı.

Değişikliklerin 21 Eylül’de yürürlüğe girmesiyle birlikte S&P 500’ün şirket dağılımı da güncellenmiş olacak. Everpure ve Illumina’nın S&P MidCap 400’den üst endekse yükseltilmesi, iki şirketin endeksler arasındaki konumunda da değişiklik yaratacak.