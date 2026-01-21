S&P 500'ün 2026 görünümü yatırımcıyı tedirgin etti

Bloomberg Intelligence verilerine göre, bilanço sezonunun henüz başında olunmasına rağmen şirketlerin yaklaşık %81’i dördüncü çeyrek kar tahminlerini aştı. Buna karşın, bu şirketlerin hisseleri S&P 500 endeksinin ortalama 1,1 puan gerisinde kalarak 2017’den bu yana en kötü relatif performansı sergiledi.

Analistler, bu tabloyu hisse senedi piyasalarında çıtanın yükselmesine bağlıyor.

WisdomTree Makroekonomik Araştırmalar Direktörü Aneeka Gupta, "Bugün asıl eşik, konsensüsü aşmak değil; zaten yüksek olan değerlemeleri haklı çıkaracak güçlü bir ileriye dönük yol haritası sunmak"” dedi. Gupta’ya göre, faizlere ve politika belirsizliğine duyarlı bir piyasada güçlü bir rehberlik olmadan gelen kar sürprizleri, yatırımcılar için adeta bir ‘haberle satış’ fırsatına dönüşüyor.

Öte yandan, bu çeyrekte beklentileri kaçıran şirketlerin hisseleri, sonuçların açıklandığı gün S&P 500’ün ortalama 3 puan altında performans gösterdi.