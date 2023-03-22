S&P Arçelik'in kredi notunu düşürdü

Amerika merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Arçelik A.Ş.'nin (ARCLK) yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu düşürürken, görünümü ise "Negatif" olarak teyit etti.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, 21 Mart 2023 tarihli raporunda Şirketimizin "BB+" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB"'ye düşürmüş ve "Negatif" olan görünümünü ise teyit etmiştir. Borsa İstanbul'dan 2 hisseye tedbir kararıFinans