S&P: Bankaların performansı TCMB adımlarına bağlı olacak

S&P Global Ratings Finansal Kurumlar Direktör Yardımcısı Anais Ozyavuz, "Bankaların performansı büyük ölçüde TCMB'nin atacağı adımlara bağlı olacak" dedi.

Ozyavuz, ForInvest Smart Content'ten Onur Kuzu'nun bankacılık sektörüne ilişkin sorularını yanıtladı.

Ozyavuz, "Ana senaryomuz TCMB'nin gösterge faizi bir süre %46 olan mevcut seviyesinde tutup ardından yaz aylarından itibaren kademeli faiz indirimleri yapacağı yönünde. Bu varsayım kurun istikrar kazanacağı, rezervlerin bir ölçüde yeniden artacağı ve aylık enflasyonun kabul edilebilir seviyede seyredeceği öngörülerini temel alıyor." dedi.

Ozyavuz şunları söyledi:

"TCMB'den faiz artırımı beklemiyoruz. Faiz artırımı ihtimali mali istikrar ya da dezenflasyon konusunda ciddi risklerin oluşması halinde gündeme gelebilir. TCMB'nin makroihtiyadi tedbirleri kullanmayı tercih edeceğini düşünüyoruz.

TCMB'nin faiz artışı öncesinde, 2025'te varlık kalitesinde bir miktar bozulma bekliyorduk; bunu faiz marjlarındaki iyileşme ve operasyonel giderlerin azalmasıyla dengeleyeceğimizi öngörüyorduk. Ancak yapılan faiz artışı bu senaryonun gerçekleşmesini geciktirecek.

Mevcut durumda daha sıkı finansman koşulları nedeniyle ilave varlık kalitesi bozulması ve 2. çeyrekte artan fonlama ve swap maliyetleri nedeniyle marjlarda baskı bekliyoruz. Marjlar ve kârlılıkta iyileşmenin ise ancak 3. çeyrek sonu ve 4. çeyrekte belirginleşmesini öngörüyoruz.

Bankaların performansı büyük ölçüde TCMB'nin atacağı adımlara bağlı olacak. Erken bir faiz indirim döngüsüne dönüş — ki bu aşamada uzak bir ihtimal — ve varlık kalitesindeki bozulmanın sınırlı kalması, kârlılıktaki toparlanmayı hızlandırabilir; tersine, yeni faiz artırımları veya ilave sıkılaştırma adımları, kârlılıkta toparlanmanın daha da ötelenmesine neden olabilir.

Türk bankalarının genel olarak iyi yönetildiğini ve son on yıllarda hem iç hem de dış kaynaklı birçok şoka karşı gösterdikleri dirençle güçlerini kanıtladıklarını kabul ediyoruz. Öte yandan sektör piyasa güvenine karşı aşırı derecede hassas ve zayıf ekonomik ortam ile piyasadaki yüksek volatiliteden olumsuz etkileniyor. Başlıca zayıf yönlerden biri, bankaların kısa vadeli dış finansmana olan yüksek bağımlılığı. Bu durum, yatırımcı güvenindeki olası değişimlere karşı kırılganlığı artırıyor."