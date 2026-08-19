S&P Global, Emergent BioSolutions’ın kredi görünümünü ‘negatif’e çevirdi

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Derecelendirme raporuna göre, şirketin ana ürün segmentlerinde karşı karşıya kaldığı yoğun küresel rekabet ve fiyatlandırma baskısı, ciro beklentilerinin zayıflamasına yol açtı. Bu gelişmeler üzerine şirket yönetimi, 2026 yılına yönelik tam yıl gelir tahminlerini aşağı yönlü revize etmek durumunda kaldı. Analistler, geçmiş dönemlerde yüksek karlılık sağlayan kamu tedarik sözleşmelerinin yarattığı olumlu etkinin, önümüzdeki iki yıl boyunca zayıflayacağını ve marjların baskı altında kalacağını öngörüyor.

440 milyon dolarlık tahvil alarmı

Raporda, şirketin mevcut nakit rezervleri ile varlığa dayalı kredi limitlerinin kısa vadeli operasyonları desteklemek adına yeterli olduğu ifade edildi. Ancak, orta vadeli projeksiyonlarda firmanın borç yapısı ön plana çıkıyor. S&P Global, özellikle 2028 yılı vadeli 440 milyon dolarlık teminatsız tahvillerin yeniden finansman sürecinde, azalan operasyonel nakit akışı sebebiyle zorluklar yaşanabileceği konusunda uyardı.

Emergent BioSolutions, azalan gelirlerin bilançoda yarattığı tahribatı sınırlamak amacıyla organizasyonel yeniden yapılanma ve ciddi maliyet kontrol tedbirleri uygulamaya başladı. Buna karşın, kamu sektörü siparişlerinin zamanlamasındaki belirsizlikler ve piyasadaki pazar payı kayıpları, bu tasarruf hamlelerinin finansal toparlanmayı tek başına sağlama gücünü sınırlandırıyor.