S&P Global Ratings, South East Water’ın kredi notunu ‘BB+’ seviyesine düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, İngiltere'nin en büyük su sağlayıcılarından South East Water’ın finansman iştirakine ait borç notunu yatırım eşiğinin altına kaydırdı. Kuruluş tarafından yayımlanan raporda, şirketin düzenleyici varlık tabanını istikrarlı nakit akışına dönüştürme noktasındaki yetersizliğine vurgu yapıldı.

Tekrarlanan operasyonel kesintiler, şebeke arızaları ve yüksek hizmet cezaları nedeniyle şirketin karlılık rasyolarında kalıcı bozulmalar meydana geldiği not indiriminin ana gerekçesi olarak gösterildi.

Ofwat soruşturması ve 30,5 milyon sterlinlik paket

Not indirimi kararı, su sektörü düzenleyici kurumu Ofwat ile şirket arasında varılan 30,5 milyon sterlinlik uzlaşma paketinin hemen ardından geldi. Regülatörün şebeke kesintileri ve lisans şartlarının ihlaline yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma, şirkete yönelik mali yükümlülükleri artırdı.

Varılan anlaşma uyarınca South East Water; müşteri tazminatları, akıllı sayaç dönüşümleri ve altyapı dayanıklılık harcamaları için milyonlarca sterlinlik kaynak ayırmak zorunda kaldı. İki farklı kurumdan yatırım yapılabilir seviyede not alma şartını içeren lisans kuralının ihlal edilmesi, şirketin işletme hakkını da yasal risk altına soktu.

Finansal arayışlar ve yatırım planı

Mali baskıları hafifletmek isteyen şirket, gelecekteki tahvil ihraçlarını güvence altına almak adına 200 milyon sterlinlik yeni bir likidite hattı oluşturduğunu duyurdu. Şirket yönetimi, borç notundaki düşüşe rağmen sermaye yapısının dirençli olduğunu savunarak önümüzdeki beş yıllık dönemde şebeke modernizasyonu için 1,9 milyar sterlinlik bir yatırım programı uygulayacağını açıkladı.

Ancak negatif görünüm, operasyonel iyileşme sağlanamadığı takdirde borçlanma maliyetlerinin daha da yükselebileceğine işaret ediyor.