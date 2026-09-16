S&P, Newmark Group'un notunu yükseltti

Ticari gayrimenkul hizmetleri şirketi Newmark Group, Inc. için kredi derecelendirme tarafında kritik eşik aşıldı.

S&P Global Ratings, şirketin uzun vadeli kredi notunu BB+ seviyesinden BBB- seviyesine yükseltti. Karar, Newmark'ın uzun süredir spekülatif seviyede bulunan S&P notunun yatırım yapılabilir banda taşınması anlamına geliyor.

Şirket, Ocak 2024'te gerçekleştirdiği 600 milyon dolarlık tahvil ihracında S&P'den BB+ notu almıştı.

Üç kurumda da aynı seviye

Newmark halihazırda diğer iki büyük kuruluş nezdinde yatırım yapılabilir seviyedeydi. Fitch Ratings, Newmark Group'u BBB- seviyesinde teyit ederken görünümü Durağan olarak korumuştu. KBRA da hem ihraççı notunu hem de 600 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahviller için verdiği notu BBB- / Durağan olarak teyit etmişti.

S&P'nin son hamlesiyle birlikte şirket, üç kurumda da BBB- bandında derecelendiriliyor.

Finansman tarafında rahatlama

BBB-, yatırım yapılabilir seviyenin en alt basamağı olarak kabul ediliyor. Bu seviye, sadece yatırım yapılabilir tahvillere yatırım yapan büyük fon ve sigorta şirketlerinin de şirket tahvillerine yatırım yapabilmesinin önünü açıyor.

Not artışı, Newmark'ın nisan ayında kıdemli teminatsız kredi tesisini yüzde 50 artırarak 900 milyon dolara çıkarması ve vadesini 17 Nisan 2030 tarihine kadar uzatmasının ardından geldi.

Piyasa, kararın şirketin borçlanma maliyetlerini aşağı çekmesini ve finansman esnekliğini artırmasını bekliyor.