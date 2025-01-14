S&P: Orta Avrupa bankaları otomobil sektöründeki çalkantılara dayanabilir

Avrupa'daki otomobil üreticileri, zayıf talep, yüksek maliyetler, Çin'den gelen rekabet ve elektrikli araçlara geçişin beklenenden daha yavaş olmasıyla mücadele ederken fabrika kapanışlarını ve büyük işten çıkarmaları duyurdu.

S&P'ye göre sektör, Orta Avrupa'nın ekonomik büyümesinin temel dayanağıdır ve bölgenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 5 ila yüzde 10'unu ve istihdamının yüzde 5'ini oluşturmakta.

“Orta ve Doğu Avrupa bankalarının otomotiv sektörüne doğrudan kredi riski, toplam kurumsal kredilerin yaklaşık yüzde 3-yüzde 5'i gibi nispeten düşük bir oranda olsa da önemli bir gerileme bölge ekonomisine ve bankaların varlık kalitesine zarar verebilir” diyen S&P, büyük otomobil üreticilerinin finansmanlarını banka kredilerinden sermaye piyasalarına doğru çeşitlendirmiş olmalarına rağmen, sektördeki şokların hala önemli zincirleme etkilere yol açabileceğini söyledi.

S&P, ABD'nin Avrupa otomobil ithalatına yönelik gümrük vergisi tehdidi, Avrupa Birliği'nde 2025'ten itibaren daha sıkı emisyon düzenlemeleri ve Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin yoğun rekabetinin ek zorluklar yaratabileceğini söyledi.

“Otomotiv sektöründeki stresin devam etmesi, özellikle tedarikçilere yayılma potansiyeli nedeniyle ilave kredi kayıplarına yol açabilecek olsa da CEE bankalarının kazançlarının ve sermaye seviyelerinin mali darbeyi absorbe etmek için yeterince güçlü olduğuna inanıyoruz” dedi.