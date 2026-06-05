SpaceX, halka arzda 135 dolarlık hisse fiyatında kararlı
SpaceX'in, 75 milyar dolarlık ilk halka arz sürecinde bankalara hisse başına 135 dolar fiyat hedefinde kararlı olduğunu bildirdiği belirtildi.
Kaynaklara göre şirket, güncellenmiş halka arz başvurusunda açıkladığı 135 dolarlık hisse fiyatını korumayı planlıyor. Kararın halka arz gerçekleşmeden önce değişebileceği ifade edildi.
Şirket, halka arz tanıtım süreci kapsamında dün yatırımcılarla görüşmelere başladı. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, talep çok güçlü. Kaynaklar, halka arz üzerinde çalışan analistlerın yatırımcılardan günde 20'ye kadar çağrı aldığını, bu sayının, yüksek talep gören halka arzlarda genellikle görülen 10 ila 15 çağrının üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
SpaceX hisselerinin 12 Haziran Cuma günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.