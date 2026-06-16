SpaceX halka arzı küresel piyasaları sarstı: Borsa İstanbul yeni ekonomi yarışının dışında kaldı

Dünyanın en büyük halka arzlarından biri olan SpaceX, küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zekâ odaklı yeni ekonomi dalgasını yeniden güçlendirirken, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özdurak Borsa İstanbul’un bu dönüşümün dışında kaldığına dikkat çekti.

Özdurak’ın çalışmasına göre, SpaceX’in yaklaşık 75 milyar dolarlık halka arzına karşılık 250 milyar doların üzerinde talep toplaması, küresel sermayenin yüksek büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji şirketlerine yönelmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Finansal modellemelerde şirketin gerçek değerinin 1,25-1,3 trilyon dolar aralığında hesaplandığı belirtilirken, piyasa değerinin 2,5 trilyon dolara ulaşması dikkat çekti. Farkın büyük ölçüde yapay zekâ ve uzay teknolojilerine yönelik yatırımcı ilgisinden kaynaklandığı değerlendirilirken, SpaceX’in en güçlü gelir kaynağı Starlink olarak görülüyor; yapay zekâ birimi xAI ise yüksek büyüme potansiyeline rağmen şirketin en fazla nakit tüketen bölümü konumunda bulunuyor.

Teknoloji odaklı şirketler sermaye piyasalarına yeterince taşınamıyor

Analizde, küresel borsalarda teknoloji, uzay ve yapay zekâ şirketleri ön plana çıkarken Borsa İstanbul’un bankacılık, holding, gayrimenkul ve geleneksel sanayi şirketlerinin ağırlığında kaldığı vurgulandı.

Türkiye’de yüksek faiz ortamı ve makroekonomik belirsizliklerin sermayeyi üretim yatırımlarından uzaklaştırdığı, bu nedenle teknoloji odaklı yeni nesil şirketlerin sermaye piyasalarına yeterince taşınamadığı ifade edildi.

Küresel sermayenin artık “yeni ekonomi” hikâyelerine yöneldiğini belirten Özdurak, Türkiye’nin uluslararası rekabette güç kazanabilmesi için teknoloji şirketlerinin halka arzının artırılması ve sermaye piyasalarının daha yenilikçi sektörlerle derinleştirilmesi gerektiğine işaret etti.