SpaceX hisseleri haftanın ilk gününde düşüşe hazırlanıyor

Şirketin hisseleri geçen çarşamba ve perşembe günlerinde toplam yüzde 8'in üzerinde değer kaybetmişti. Buna rağmen hisse, perşembe günkü kapanış itibarıyla 135 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 37 üzerinde işlem görüyordu.

Bu fiyatlama, SpaceX'in piyasa değerini yaklaşık 2,4 trilyon dolara taşıdı.

KeyBanc Capital Markets, SpaceX hisselerini izlemeye "koru" tavsiyesiyle başladı. Kurum, şirketin uzun vadede yüksek büyüme sağlayabilecek birden fazla faaliyet alanına sahip olduğunu belirtti.

Buna karşılık KeyBanc, kısa vadede hissenin getiri potansiyeli ile aşağı yönlü risklerinin dengeli göründüğünü ifade etti.