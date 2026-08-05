SpaceX hisselerinde AI yatırımı baskısı: Harcama endişesi satış getirdi
SpaceX hisseleri, yapay zeka (AI) altyapısına yönelik yatırım harcamalarının artacağı beklentisinin etkisiyle piyasa öncesi işlemlerde değer kaybetti. Şirketin uzun vadeli büyüme planlarını sürdürmesine rağmen artan maliyetler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.
SpaceX'in açıkladığı son finansal sonuçların ardından piyasalarda şirketin yapay zeka yatırımlarına ayıracağı kaynak ön plana çıktı. Özellikle veri merkezleri ve yüksek işlem kapasitesine yönelik yatırımların büyüklüğü, kısa vadede maliyet baskısının artabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte hisseler piyasa öncesi işlemlerde düşüş gösterdi.
Yatırım harcamaları öne çıktı
Şirketin gelir performansı güçlü seyrini korusa da yatırımcıların odağı karlılık üzerinde etkili olabilecek harcamalara çevrildi. Yapay zeka alanında planlanan yatırımların önümüzdeki dönemde finansal tablolar üzerindeki etkisi yakından izlenirken, hisse fiyatındaki geri çekilmede artan harcama beklentisi belirleyici oldu.