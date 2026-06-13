SpaceX’in 2 trilyon dolarlık halka arzı Wall Street’i karıştırdı: “Muhteşem 7” dönemi bitiyor mu?

SpaceX 2 trilyon doların üzerindeki değerlemeyle piyasalara güçlü bir giriş yaparak Wall Street’in “Muhteşem Yedili” (Magnificent Seven) olarak bilinen teknoloji devlerinden ikisini geride bıraktı ve yeni bir soruyu gündeme taşıdı:

“Muhteşem 7” adı artık geçerliliğini koruyor mu? Eğer korumuyorsa yerine ne gelecek?

ABD tarihinin en büyük halka arzı olan işlemle birlikte SpaceX’in piyasa değeri, CEO Elon Musk’ın diğer şirketi Tesla ve Meta Platforms’ı geride bıraktı.

Reuters’ın haberine göre, analistler, halka arz için sırada bekleyen trilyon dolar değerlemeli OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerle birlikte bu grubun adının yakında değişmek zorunda kalabileceğini belirtiyor.

Futurum Equities Baş Piyasa Stratejisti Shay Boloor, “SpaceX’in gelişiyle birlikte piyasa liderliğini tanımlamak için ‘Muhteşem 7’ ifadesini kullanmak zorlaşıyor çünkü dünyanın en önemli şirketlerinden biri artık bu etiketin dışında kalıyor” dedi.

Bu tür gruplandırmalar resmi piyasa kategorileri değil. Daha çok stratejistler, yatırımcılar ve medya tarafından belirli dönemlerin en güçlü hisselerini tanımlamak için kullanılan kısa ifadeler olarak öne çıkıyor.

Benzer örnekler arasında 1960 ve 1970’lerdeki “Nifty 50” ile 1990’ların dot-com dönemindeki “Four Horsemen” bulunuyor.

Yeni yarış: Yeni isim arayışı

SpaceX halka arzı, Wall Street’te yeni teknoloji devleri grubuna verilecek ismin tartışılmasını da beraberinde getirdi.

X platformunda öne çıkan isimlerden biri “MANGOS” oldu. Bu isim; Meta, Anthropic, Nvidia, Alphabet, OpenAI ve SpaceX’in baş harflerinden oluşuyor.

Ancak bu isim henüz standartlaşmış değil. Bazı yatırımcılar “A” harfinin şu anda ABD’nin en değerli üçüncü şirketi olan Apple’ı temsil etmesi gerektiğini düşünüyor.

ETF sağlayıcılarına ürün geliştirme desteği veren Tidal Financial Group Ürün Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Aga Kuplinska, “Biz şirket içinde bu ismi kullanmaya başladık ve sektörün de bunu benimsemeye başladığını görüyoruz” dedi.

BRI Wealth Management CEO’su Dan Boardman-Weston ise farklı bir öneri sunuyor: “Magna Atoms”.

Bu öneri, Muhteşem Yedili’ye SpaceX, OpenAI ve Anthropic’in eklenmesini ifade ediyor.

Muhteşem Yedili nasıl ortaya çıktı?

“Muhteşem Yedili” kavramı, Bank of America Global Research Baş Yatırım Stratejisti Michael Hartnett tarafından 2023 sonunda ortaya atıldı.

Bu grup; Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla ve Microsoft hisselerini kapsıyordu.

Yapay zekâ kaynaklı yükselişin hisse piyasalarını rekor seviyelere taşıması ve yeni trilyon dolarlık şirketlerin ortaya çıkmasıyla birlikte listenin zirvesi sürekli değişmeye başladı.

Bank of America 22 Mayıs tarihli raporunda bu kez “AI Big 10” ifadesini kullanarak listeye Broadcom, Micron Technology ve AMD şirketlerini de ekledi.

LSEG verilerine göre bu grup şu anda S&P 500 endeksinin toplam ağırlığının yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor.

FANG’den Muhteşem 7’ye uzanan süreç

Piyasalardaki teknoloji devlerini ifade eden kavramlar geçmişte de değişim gösterdi.

İlk olarak Facebook, Amazon, Netflix ve Google’dan oluşan “FANG” kullanıldı.

Daha sonra Apple’ın eklenmesiyle “FAANG” ortaya çıktı.

Sonrasında Netflix listeden çıkarılırken Microsoft, Nvidia ve Tesla’nın eklenmesiyle “Magnificent Seven” dönemi başladı.

Crewe Advisors Baş Yatırım Yetkilisi Dustin Thackeray, “Piyasalar birkaç yıldır Muhteşem 7 kavramını kullanıyor. Belki de yatırımcılar artık yeni bir hikâye arıyor” dedi.

“Muhteşem 7” tamamen kaybolmayabilir

Herkes mevcut kavramın tamamen ortadan kalkacağını düşünmüyor.

Roundhill Investments CEO’su Dave Mazza, “Muhteşem Yedili ifadesi ortadan kalkmayacak. Bu kavram yatırımcıların ve medyanın büyük teknoloji şirketlerini algılayış biçimine fazlasıyla yerleşmiş durumda. Büyük ihtimalle tamamen değiştirilmek yerine buna ek yeni kavramlar göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.