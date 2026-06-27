SpaceX’in Nasdaq 100’e dahil edilmesi milyarlarca dolarlık fon akışını tetikleyebilir

Reuters’ın haberine göre, ABD merkezli uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, 7 Temmuz itibarıyla teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq 100 endeksine dahil edilecek.

Şirketin endekse katılmasıyla birlikte Nasdaq 100 endeksini takip eden borsa yatırım fonları ile endeks fonlarının SpaceX hisselerinde önemli miktarda alım yapması bekleniyor.

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, SpaceX’in endekse girmesiyle birlikte yaklaşık 4,3 milyar dolarlık pasif yatırım girişinin gerçekleşebileceğini tahmin etti.

Endeks kurallarında değişikliğe gidildi

Son dönemde Nasdaq, FTSE Russell ve MSCI gibi büyük endeks sağlayıcıları, şirketleri ABD’de halka arz olmaya teşvik etmek amacıyla endekse giriş kriterlerinde bazı değişiklikler yaptı.

Bu kapsamda şirketlerin kârlılık şartları, halka arz sonrası bekleme süresi ve piyasadaki dolaşımdaki hisse miktarına ilişkin kurallarda esnekliğe gidildi.

SpaceX, 12 Haziran’da Nasdaq’ta işlem görmeye başlamıştı. Ancak şirketin finansal performansının son yıllarda dalgalı seyrettiği belirtiliyor. Şirket geçen yıl 4,9 milyar dolar net zarar açıkladı. Son üç yılda ise zarar ve düşük kârlılık arasında değişen bir performans sergiledi.

Yeni halka arzların önü açılabilir

Piyasalarda yapay zekâ alanında faaliyet gösteren OpenAI ve Anthropic şirketlerinin de bu yıl veya gelecek yıl halka arz başvurusu yapmasının beklendiği belirtiliyor. Her iki şirketin de halka arz sürecinde 1 trilyon doların üzerinde değerleme hedeflediği ifade ediliyor.

Araştırma şirketi Morningstar’ın Baş Hisse Senedi Piyasası Stratejisti Michael Field, SpaceX’in kısa süre içinde Nasdaq 100 endeksine alınmasının yatırımcı ilgisinin oldukça güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Field, bazı fon yöneticilerinin bu gelişmeden memnun olmayabileceğini belirtirken, kurum olarak SpaceX hisselerinin mevcut seviyelerde pahalı olduğu yönündeki görüşlerini sürdürdüklerini ifade etti.

S&P 500 için en az bir yıl beklenecek

Öte yandan finansal veri şirketi S&P Global, SpaceX’in daha geniş kapsamlı büyük endekslere dahil edilmesine ilişkin mevcut kurallarında herhangi bir değişiklik yapmayacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, SpaceX’in S&P 500 endeksine dahil edilmesinin değerlendirilmesi için en az 12 aylık bir bekleme süresi uygulanacağı belirtildi.

Böylece SpaceX, Nasdaq 100 endeksine hızlı giriş yaparken, daha geniş yatırımcı tabanına sahip S&P 500 endeksi için ise en az bir yıl daha beklemek zorunda kalacak.