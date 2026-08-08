SpaceX’ten borsada görkemli dönüş: Teknoloji devinin hisseleri zirveye koşuyor

Küresel havacılık ve uzay sanayisinin lider aktörlerinden SpaceX, finans piyasalarında yatırımcıların yüzünü güldüren stratejik bir ralliye imza attı. Son dönemde borsada yaşanan dalgalı ve baskıcı seansların ardından güçlü bir toparlanma eğilimine giren şirket, haftalık bazda %23'lük keskin bir değer kazancıyla hisse fiyatını 133,11 dolar seviyesine ulaştırdı. Teknoloji endekslerindeki genel iyimserlikle birleşen bu yükseliş trendi, firmanın uzun vadeli büyüme projeksiyonlarına olan güveni yeniden tazeledi. Hisselerde yaşanan bu ani yükseliş, makroekonomik faktörlerin olumlu seyri kadar, şirketin kendi iç dinamiklerindeki kilit eşikleri başarıyla aşmasının da doğrudan bir sonucudur.

Yapay zeka vizyonu ve makroekonomik iyimserlik ralliyi tetikledi

Yükselişin arkasındaki en büyük itici güçlerden biri, iş gücü piyasasından gelen son verilerin ardından merkez bankasının faiz artırım baskısının azalacağına yönelik küresel piyasalarda oluşan güçlü beklenti oldu. Bu durum büyüme odaklı teknoloji firmalarını desteklerken, SpaceX’in yapay zeka ve ileri çip altyapılarına yönelik agresif yatırım planları da kurumsal yatırımcıların dipten alım iştahını kabarttı. Ayrıca, piyasada uzun süredir endişe kaynağı olan ve erken dönem yatırımcılarının kilitli hisselerinin serbest kalmasıyla oluşabilecek olası satış baskısının beklentilerin aksine kayıpsız atlatılması, hissenin üzerindeki spekülatif gölgeyi tamamen kaldırdı.