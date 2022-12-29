SPK Başkanı Gönül: Pay piyasasında yatırımcı sayısı 3,7 milyona yaklaştı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin, 2022'de yüzde 200'e yaklaşan, dolar bazında da yüzde 100'den fazla getiri ile ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen küresel endekslerden oldukça olumlu ayrıştığını söyledi.

Borsa İstanbul'un sadece yatırımcısına değil, aynı zamanda şirketlere de kolay ve sürdürülebilir finansman kaynağı temin ettiğini belirten Gönül, yatırımcı sayısı, halka arz edilen şirket sayısı, halka arz edilen şirketlerin halka arz büyüklükleri, muhtelif sektör endeksleri ve piyasa değerleri gibi birçok parametrede 2022'de kayda değer artışlar yaşandığını kaydetti. Gönül, "24 Aralık itibarıyla pay piyasasında yatırımcı sayısı 3,7 milyona yaklaşırken, piyasa değeri de 6,1 trilyon lirayı aşmıştır. Yılın son haftasına girilirken 42 şirketin halka arzına onay verildi. Halka arzı gerçekleşen söz konusu şirketlerin halka arz büyüklüklerinin toplamı 19 milyar lira civarında bulunmaktadır. Kurulumuzda halka arz süreci devam eden şirketler de mevcut. Özellikle halka arzlarda yaşanan artış ve halka arzlara yönelik talep, sermaye piyasalarımızın önemini ve gelişim potansiyelini vurgulamaktadır. Sermaye piyasalarında 2022'de yakalanan ivme önemli bir gösterge. Kurulumuz, sermaye piyasalarının geliştirilmesi için faaliyetlerine hızla devam edecektir." şeklinde konuştu.

Lisanslı bireysel yatırım danışmanlığına ilişkin çalışmalar sürüyor

İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlık çalışmalarını hızlandırdıklarını ve 2023 yılında bu alanda önemli projelerin hayata geçirileceğini bildirdi. Finansal teknolojiler ve dijital kanallar vasıtasıyla piyasalar, araçlar ve riskler gibi konularda yatırımcılar için bilgilendirici içerikler ve görsellerin yayımlanmasının planlandığını aktaran Gönül, "Ayrıca, yatırımcıların sosyal medya aracılığıyla yayılan yanlış haberler yerine lisanslı profesyonellerden tavsiye alarak daha güvenli yatırım yapmalarına olanak sağlayacak lisanslı bireysel yatırım danışmanlığına ilişkin çalışmalar da sürmektedir." dedi.

Gönül, aracı kurumların kendi internet sitelerinde yayımlanan ve borsada işlem gören şirketlere yönelik analiz raporlarının, teknik önerilerin, model portföyün, yatırımcılar tarafından takibinin kolaylaştırılması amacıyla tek bir platformdan erişilebilirliğinin sağlanması hususunda da çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Sermaye piyasalarından finansman temin edecek şirketlerin başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması için elektronik başvurunun yaygınlaştırılması ve en azından bir kısım ihraççılar için zorunlu hale getirilmesi çalışmalarının hızlandırılmasının gündemlerindeki yerini koruduğunu belirten Gönül, "Ayrıca, sermaye piyasalarında ortaya çıkan yenilikçi ürünler, elektronik ve dijital sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin düzenlemeler değerlendirilmektedir." dedi.

Girişimcilerin finansman ihtiyacının desteklenmesine de önem verdiklerini ifade eden Gönül, şunları kaydetti: "Daha önce yeni bir iş fikrine dayalı olarak kaynak ihtiyacı olan bir projenin fon teminini sağlamak amacıyla elektronik ortamda hizmet veren platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasına imkan sağlamak üzere Kurulumuzca kitle fonlamasına yönelik düzenlemeler yapılmıştı. Gelecekte de girişimciliğin finansmanında sermaye piyasalarının sağladığı mevcut ve yenilikçi modellerin daha fazla kullanımının desteklenmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Son yıllarda girişim sermayesi yatırım fonlarında yaşanan artışın temel sebepleri, fonların yatırımcı ihtiyaçlarına cevap veren esnek yapısı ve yatırımcıların karar mekanizmasında yer alabilmesidir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de yapılacak düzenlemeler ile girişim sermayesi yatırım fonlarının esnek yapısının devam ettirilmesi ve portföy stratejilerindeki farklılaşma ile değişik yatırımcı gruplarına hitap edebilecek girişim sermayesi yatırım fonlarının geliştirilmesine imkan tanınması hedeflenmektedir."

"Risk Merkezi oluşturulması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecek"

SPK Başkanı Gönül, artan iletişim kanallarıyla birlikte yatırımcıların dezenformasyon riskinin artması da dikkate alınarak, gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu söyledi.

Piyasaların yakın takibi ve risklerin takip edilebilmesi amacıyla tüm finansal sistemin sağlıklı işleyişine katkı sağlayacak Sermaye Piyasaları Risk Merkezi oluşturulması yönündeki çalışmalara ağırlık verileceğini vurgulayan Gönül, Türkiye'nin iklim değişikliği eylem planı çerçevesinde ülkenin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması ve sürdürülebilir finans uygulamalarının geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Gönül, finansal kuruluşlarca şirketlerin ve yatırımcıların ihtiyaçlarına en gelişmiş teknolojilerle cevap verilmesinin piyasaları daha da ileriye taşıyacağını, bu çerçevede, Türkiye Fintek Rehberi hazırlama çalışmalarına katkıda bulunduklarını kaydetti.

Dijitalleşme, blokzinciri teknolojisi, dijital para ve kripto paranın en çok tartışılan konular arasında yer aldığını belirten Gönül, "Yatırımcıların dijital ortamdaki araçlara ilgisi her geçen gün artmaktadır. Bu ilgiden yararlanarak yeni yatırım araçlarının geliştirilmesi ve enerji sektöründeki şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak ve fonlarını değerlendirmek için başvurabilecekleri, enerji piyasasında işlem görecek araçlar için Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) geliştirilmesi üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir." diye konuştu.

Gönül, girişimciliğin finansmanında sermaye piyasalarının sunduğu alternatif yöntem ve imkanların kullanımının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Bağımsız denetim ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin geliştirilerek kalitesinin daha da artırılacağını ifade eden Gönül, yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenleyici çerçevenin gözden geçirilmesi çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.